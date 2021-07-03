لايف ستايل

لطلاب الثانوية العامة.. 10 أطعمة ومشروبات تساعدك على التركيز

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

قبل بدء ماراثون امتحانات طلاب الثانوية العامة، يحتاج الطلاب إلى زيادة الحفظ والتركيز للحصول على أكبر قدر من المعلومات أثناء المذاكرة. وفي هذا الصدد نستعرض لكم 8 أطعمة ومشروبات تساعدك على التركيز أثناء المذاكرة، كما أورد موقعا "healthline" و"prevention".

1-التوت: يحتوي التوت على مركبات، بما في ذلك الأنثوسيانين، التي قد تعزز الأداء العقلي.

2-ثمار الحمضيات: تشير الدراسات إلى أن تناول الحمضيات قد يساعد في تعزيز الأداء العقلي وتحسين وظائف المخ بشكل عام.

3-الشوكولاتة الداكنة ومنتجات الكاكاو: منتجات الشوكولاتة والكاكاو محملة بمركبات الفلافونويد، وقد يساعد استهلاك منتجات الكاكاو في زيادة تدفق الدم إلى عقلك وتحسين الذاكرة.
4-المكسرات: المكسرات غنية بالمغذيات وتحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الدماغ، بما في ذلك فيتامين E والزنك، وقد يساعد تناول المكسرات في تحسين الحالة العقلية العامة.

5-البيض: قد يساعد تناول البيض الكامل في تعزيز صحة الدماغ بسبب تركيز العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين ب 12، والكولين، والسيلينيوم الموجودة في صفار البيض.

6-الأفوكادو: أظهرت بعض الأبحاث أن تناول الأفوكادو الغني بالكاروتين قد يساعد في تحسين الأداء العقلي.

7-السمك: قد تؤدي إضافة الأسماك والمأكولات البحرية إلى نظامك الغذائي إلى تعزيز الذاكرة وتعزيز صحة الدماغ بشكل عام، وقد يساعد تناول الأسماك أيضًا في إبطاء التدهور العقلي.

8-البنجر: البنجر غني بالنترات، مما قد يساعد في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، وتواصل الخلايا العصبية ، وصحة الدماغ بشكل عام. ربطت الدراسات بين استهلاك عصير البنجر وتحسين الأداء في الاختبارات.

9-ماء + ليمون: تظهر الدراسات أن الجفاف يمكن أن يعبث بالذاكرة وعمل الدماغ بشكل عام، بينما وجدت أبحاث أخرى أن رائحة الليمون تحسن الأداء في المهام التي تتطلب قدرًا كبيرًا من التركيز.

10-شاي النعناع: يمكن لهذا المشروب اللذيذ أن ينشط عقلك، ولقد وجدت الدراسات أن رائحة النعناع مرتبطة بتقليل القلق والتعب، وتعزيز الحافز والأداء.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا