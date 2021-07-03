لطلاب الثانوية العامة.. 10 أطعمة ومشروبات تساعدك على التركيز



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

قبل بدء ماراثون امتحانات طلاب الثانوية العامة، يحتاج الطلاب إلى زيادة الحفظ والتركيز للحصول على أكبر قدر من المعلومات أثناء المذاكرة. وفي هذا الصدد نستعرض لكم 8 أطعمة ومشروبات تساعدك على التركيز أثناء المذاكرة، كما أورد موقعا "healthline" و"prevention".

1-التوت: يحتوي التوت على مركبات، بما في ذلك الأنثوسيانين، التي قد تعزز الأداء العقلي.

2-ثمار الحمضيات: تشير الدراسات إلى أن تناول الحمضيات قد يساعد في تعزيز الأداء العقلي وتحسين وظائف المخ بشكل عام.

3-الشوكولاتة الداكنة ومنتجات الكاكاو: منتجات الشوكولاتة والكاكاو محملة بمركبات الفلافونويد، وقد يساعد استهلاك منتجات الكاكاو في زيادة تدفق الدم إلى عقلك وتحسين الذاكرة.

4-المكسرات: المكسرات غنية بالمغذيات وتحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الدماغ، بما في ذلك فيتامين E والزنك، وقد يساعد تناول المكسرات في تحسين الحالة العقلية العامة.

5-البيض: قد يساعد تناول البيض الكامل في تعزيز صحة الدماغ بسبب تركيز العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين ب 12، والكولين، والسيلينيوم الموجودة في صفار البيض.

6-الأفوكادو: أظهرت بعض الأبحاث أن تناول الأفوكادو الغني بالكاروتين قد يساعد في تحسين الأداء العقلي.

7-السمك: قد تؤدي إضافة الأسماك والمأكولات البحرية إلى نظامك الغذائي إلى تعزيز الذاكرة وتعزيز صحة الدماغ بشكل عام، وقد يساعد تناول الأسماك أيضًا في إبطاء التدهور العقلي.

8-البنجر: البنجر غني بالنترات، مما قد يساعد في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، وتواصل الخلايا العصبية ، وصحة الدماغ بشكل عام. ربطت الدراسات بين استهلاك عصير البنجر وتحسين الأداء في الاختبارات.

9-ماء + ليمون: تظهر الدراسات أن الجفاف يمكن أن يعبث بالذاكرة وعمل الدماغ بشكل عام، بينما وجدت أبحاث أخرى أن رائحة الليمون تحسن الأداء في المهام التي تتطلب قدرًا كبيرًا من التركيز.

10-شاي النعناع: يمكن لهذا المشروب اللذيذ أن ينشط عقلك، ولقد وجدت الدراسات أن رائحة النعناع مرتبطة بتقليل القلق والتعب، وتعزيز الحافز والأداء.