هذا ما يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير القصب يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لعصير القصب العديد من الفوائد الصحية المهمة لجسم الإنسان خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة، إذ يساعد تناوله على مقاومة الجفاف وترطيب الجسم، بالإضافة إلى محاربة الالتهابات، والوقاية من نزلات البرد، وغيرها من الفوائد الأخرى التي نذكرها لكم وفق ما أوضح موقع" food.ndtv".

- محاربة الالتهابات: كونه غني بمضادات الأكسدة، لذا فهو يساعد في محاربة الالتهابات وتقوية الجهاز المناعي للجسم.

- ترطيب الجسم: يحتوي عصير القصب على نسبة عالية من الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والإلكتروليتات الأخرى، لذا فهو رائع لترطيب الجسم ومنع الجفاف.

- الوقاية من نزلات البرد: يساعد في علاج نزلات البرد والالتهابات الأخرى، وكذلك محاربة الحمى، لأنه يعزز مستويات البروتين في الجسم.

- الوقاية من التهابات المسالك البولية: يعمل أيضا كمدر للبول، مما يعني أنه يساهم في الوقاية من التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى.

- تعزيز صحة الكبد: كما يساعد استهلاكه يوميا على تعزيز صحة الكبد، وبالتالي علاج اليرقان، وهو حالة تجد فيها تصبغًا أصفر للجلد والغشاء بسبب المستويات المرتفعة من مادة تعرف باسم البيليروبين، في سوائل الجسم ويحدث بسبب ضعف الكبد.

وما يفعله عصير قصب السكر هو تجديد الجسم بالبروتينات المفقودة والعناصر الغذائية التي يحتاجها للتعافي بسرعة.

- مقاومة الجفاف والتعب: كونه غني بنسبة وفيرة من الكربوهيدرات والبروتينات والحديد والبوتاسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، ما قد يجعله من مشروبات الطاقة المثالية خاصة في أشهر الصيف. إذ يساعد كوب منه على بناء البلازما وسوائل الجسم، وبالتالي مقاومة الجفاف والتعب.

- تحسين حركة الأمعاء: بفضل احتوائه على خصائص ملين، ما قد يساهم بشكل كبير في تحسين حركة الأمعاء، وتخفيف الإمساك. - علاج الحموضة: يحتوي عصير قصب السكر أيضًا على خصائص قلوية، وبالتالي فهو جيد لعلاج الحموضة وحروق المعدة.

- مناسب لمرضى السكر: كما يحتوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (GI)، لذلك يوصى به بشدة لمرضى السكر.

- منع تسوس الأسنان: بسبب احتوائه على العديد من المعادن المهمة لصحة الأسنان، لذا يؤدي تناوله بصفة منتظمة إلى منع تسوس الأسنان، والتخلص من رائحة الفم الكريهة.