الامارات | بطريقة أفلام هوليوود..موظفة تسرق 8 ملايين يورو في ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن بطريقة أفلام هوليوود..موظفة تسرق 8 ملايين يورو في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشتبه السلطات الألمانية في أن موظفة تعمل لدى شركة لنقل الأموال، نجحت في سرقة 8 ملايين يورو من الشركة في مدينة بريمن الألمانية، بطريقة هوليودية.

واختفت الموظفة (28 عاماً) عن الأنظار، فيما يقوم كل من الإدعاء والشرطة بتحقيقات بتهمة السرقة ويبحثان عن المتهمة الهاربة، وذلك بنشر صور لها، تساعد في الوصول إليها في أقرب وقت ممكن. بحسب موقع " دوتشي فيلا" الألماني.

وتعود تفاصيل عملية السرقة هذه إلى آواخر شهر مايو الماضي،حيث كانت الموظفة مسؤولة عن تعبئة الأموال التي يطلبها العملاء، ثم يتم توصيلها لهم في وقت لاحق عبر وسيلة نقل تكون آمنة للغاية.

ويشتبه في أن الموظفة وضعت عدة حقائب أمنية مملوءة عن آخرها بالنقود في حاوية تجر بعجلات. وأدعت معاناتها من المرض، حيث طلبت إجازة مرضية. وتشتبه الشرطة في أن الحاوية حملتها شاحنة سوداء في وقت لاحق، ومن دون أن تثير الانتباه.

ويبدو أن عملية السرقة تم التخطيط لها بشكل متقن للغاية ولا يدع مجالا للشك، فقد توصلت الشرطة إلى أنه قبيل تنفيذ عملية السرقة سرقت لوحات ترخيص من إصدار مدينة بريمن، كما أن الشاحنة التي نفذت العملية كانت مستأجرة من شركة تأجير في برلين، مما يشير ربما إلى إمكانية وجود شركاء محتملين في الجريمة.

وأفادت صحيفة "فيزر كوريرز" الألمانية أن الأموال المسروقة تصل إلى نحو 8 ملايين يورو. وتعتقد السلطات أن الموظفة نجحت في الهروب خارج ألمانيا، فيما ما تزال الكثير من التفاصيل حول عملية السرقة غير معروفة.

وتحاول السلطات الوصول إلى الموظفة في أقرب وقت ممكن، حيث يتم فحص كاميرا المراقبة، ومحاولة العثور على شهود ما، فيما تتهدد الفاعل عقوبة سجن تصل إلى عشر سنوات بتهمة سرقة بالغة الفداحة، حسب مكتب المدعي العام.

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