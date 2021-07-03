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الامارات | 4 مشاهد أثارت الجدل..إحالة مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز إلى التحقيق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 يوليو 2021

أكدت رئيسة التلفزيون المصري، الإعلامية نائلة فاروق، إحالة المخرج هشام عبد الوادود، الذي تولى إخراج مباراة فريقي الأهلي، وبيراميدز في ، للتحقيق.

وكشفت أن هناك 4 مشاهد، أثارت الجدل وبحاجة إلى تدقيق  ومراجعة، لأن لم تكن في موضعها السليم.

وأكدت فاروق لصحيفة " الوطن" المصرية أنه طالما هناك شكوك في وجود مشاهد في غير موضعها، كان لابد من التحقيق، خاصة وأن هناك توجيهات باتباع أقصى درجات العدالة والشفافية الحياد والنزاهة في نقل المباراة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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