الامارات | 4 مشاهد أثارت الجدل..إحالة مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز إلى التحقيق

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشاهد أثارت الجدل..إحالة مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز إلى التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 يوليو 2021

أكدت رئيسة التلفزيون المصري، الإعلامية نائلة فاروق، إحالة المخرج هشام عبد الوادود، الذي تولى إخراج مباراة فريقي الأهلي، وبيراميدز في الدوري المصري، للتحقيق.

وكشفت أن هناك 4 مشاهد، أثارت الجدل وبحاجة إلى تدقيق ومراجعة، لأن لم تكن في موضعها السليم.

وأكدت فاروق لصحيفة " الوطن" المصرية أنه طالما هناك شكوك في وجود مشاهد في غير موضعها، كان لابد من التحقيق، خاصة وأن هناك توجيهات باتباع أقصى درجات العدالة والشفافية الحياد والنزاهة في نقل المباراة.

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