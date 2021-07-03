إطلالات اليوم: ريم البارودي تخطف الأنظار.. وهيفاء وهبي جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_ريم البارودي:

طلت الفنانة ريم الباردوي بفستان طويل باللون الموف، كت بدون أكمام، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، واختارت تصفيفة ذيل الحصان.

_ حنان مطاوع:

ارتدت الفنانة حنان مطاوع كادريجان متعدد الألوان، ومزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

_هيفاء وهبي:

تألقت الفنانة هيفاء وهبي بفستان قصير باللون الأسود، مزينا بالورود، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي وكلاتش باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

_نسرين طافش:

ظهرت الفنانة نسرين طافش بجامبسوت باللون الذهبي، بصيحة الكم الواحد، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الهافان، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

_منة فضالي:

ارتدت الفنانة منة فضالي فستان طويل باللون الأخضر الداكن، كت بدون أكمام، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_ياسمين صبري:

أما الفنانة ياسمين صبري ظهرت بتوب باللون البينك مع بنطلون باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.