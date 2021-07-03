منها البطيخ.. 7 أطعمة يمكن أن تزيد من المناعة خلال الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - بقدر ما يحب العديد منا فصل الصيف، فإنه يجلب الكثير من الأمراض التي تؤثر على مناعتنا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

مع جائحة كورونا، من المهم الحفاظ على صحتك واستهلاك الفواكه والخضروات التي تحسن مناعتنا وتقويها، كبار السن والأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة هم أكثر عرضة لهذه العدوى، وعن طريق اتباع نظام غذائي صحي يمكن حمايتهم من الأمراض.

فيما يلي 7 أطعمة يمكن أن تزيد من المناعة خلال الصيف، وفقا لموقع timesofindia.

البطيخ

هذه الفاكهة ليست فقط مرطبة ومنعشة للغاية ولكنها مليئة بمضادات الأكسدة التي تسمى الجلوتاثيون التي يمكنها تحسين مناعتك وتقليل خطر الإصابة بالعدوى في موسم الصيف.

البروكلي

من الخضروات الغنية بفيتامين سي الذي يزيد من قوة المناعة في الجسم، كما أنه غني بالعديد من مضادات الأكسدة مثل السلفورافان وهو مصدر جيد للحديد والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لتحسين مناعتك.

السبانخ

لا يعمل مصدر الغذاء هذا على تحسين المناعة فحسب، بل إنه مليء أيضًا بالعديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين C و E اللذين يساعدان في الحفاظ على الصحة العامة للجسم ويدعم جهاز المناعة أيضًا.

الشمندر (البنجر)

الشمندر مليء بالعديد من الفوائد التي يمكن أن تجعل جسمك صحيًا، لا يحتوي فقط على فيتامينات مختلفة ولكنه مصدر جيد للعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والمعادن الأخرى، يمكن أن يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم والحفاظ على وزن صحي وقد يمنع السرطان، كما أنه يزيد من مناعة الجسم.

البرتقال

لا تعمل هذه الفاكهة على تحسين مناعة الجسم فحسب، بل تزيد أيضًا من إنتاج الكولاجين وتحمي الخلايا من التلف، إنه مصدر جيد لصحة الجسم والبشرة، كما أنه يزيد من امتصاص الجسم للحديد وهو عنصر غذائي ضروري للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم.

اللبن قليل الدسم

هذا عنصر غذائي رائع آخر معزز للمناعة يمكنك تناوله، يمكن أن تخفف البروبيوتيك الموجودة في الزبادي من حدة نزلات البرد، كما أنه غني بالبروتينات ويمكن أن يساعد في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي التي قد يواجهها المرء.

المشروم (الفطر)

معزز للمناعة ومصدر غني بالألياف والبروتين ومضادات الأكسدة، يحتوي على سعرات حرارية منخفضة ويمكن تناوله إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض صحية خطيرة مثل بعض أنواع السرطان وأمراض القلب.