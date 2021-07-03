ما الذي يسبب رفة العين؟.. إليك كل ما يجب أن تعرفه عنه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ارتعاش العين يعتبر ظاهرة مثيرة للقلق، لكن هل فكرت يومًا ما الذي يجعل عينك ترتعش؟.

في هذا التقرير نستعرض سبب ارتعاش العين وما إذا كان عليك استشارة الطبيب، وفقا لموقع indiatimes.

ارتعاش العين وأنواعه ارتعاش العين هو تشنج لا إرادي في عضلات الجفن، إنه أمر شائع جدًا ويؤثر عادةً على الجفن العلوي ولكنه قد يحدث في كلا الجفن، يمكن تعميمه إلى 3 أنواع.

ميوكيميا تشنج الجفن تشنج نصفي ميوكيميا وهو النوع الأكثر شيوعًا من ارتعاش العين الناجم عن عوامل مرتبطة بنمط الحياة، إنه تقلص عفوي للعضلة، وهو أكثر شيوعًا في الجفون السفلية، يستمر لفترة قصيرة ويمكن التحكم فيه ببعض التغييرات في نمط الحياة. تشنج الجفن وتشنج نصفي تكون هذه الحالات أكثر خطورة مع حالة طبية أساسية تتعلق بالوراثة وقد تحتاج إلى استشارة الطبيب. يكون تشنج الجفن أكثر حدة وقد يستمر لثوانٍ ودقائق وأحيانًا ساعات، في هذا، يمكن أن يكون التشنج قويًا بما يكفي لإغلاق عينيك.

أسباب ارتعاش العين في حالات نادرة، يمكن أن يكون ارتعاش العين نتيجة لاضطرابات الدماغ أو الأعصاب، وتشمل هذه الحالات، شلل، وخلل التوتر العضلي، وخلل التوتر العنقي، والتصلب المتعدد، ومرض باركنسون، ومتلازمة توريت.

ترتبط الأسباب الشائعة لارتعاش الجفن بنمط الحياة، قد تشمل: إجهاد الإجهاد هو أحد أكثر أسباب ارتعاش العين شيوعًا، إذا شعرت أن عينك ترتعش، فتخلص فقط من كل ما يسبب لك التوتر، افعل ما تريد ولكن أزل الضغوطات. إجهاد العين إذا كنت تقضي يومك بالكامل أمام الشاشة، فقد حان الوقت لأخذ فترات راحة متكررة منها، امنح عينيك وقتًا للاسترخاء لتقليل إجهاد العين. قلة النوم إذا لم تكن مرتاحًا جيدًا، فقد يكون ذلك أيضًا سببًا لارتعاش عينك، يحتاج الجسم السليم إلى ما لا يقل عن 7-9 ساعات من النوم كل ليلة، لذا اقض بعض الوقت الإضافي وامنح جسمك راحة جيدة. الإفراط في تناول الكافيين يعطي الكثير من القهوة الكثير من الطاقة لجسمك، فقط في حالة ارتفاع كمية الكافيين لديك، فحاول تجنبها ولاحظ ما إذا كانت تسبب أي تحسن أم لا.

عيون جافة يمكن أن يكون جفاف العين سببًا لارتعاش العين أيضًا، يمكن حلها عن طريق إحداث الدموع الاصطناعية. استهلاك الكحول مثل الكافيين، إذا كان تناولك للكحول مرتفعًا، فأنت بحاجة إلى تجنبه لأنه لا يتسبب فقط في رؤية ضبابية ولكن أيضًا ارتعاش في العين. كيف يمكنك التحكم في ارتعاش عينيك؟ ما عليك سوى العمل على النقاط المذكورة أعلاه (النوم أكثر وتقليل استهلاك الكافيين والكحول وما إلى ذلك)، يمكن لبعض التغييرات في نمط الحياة المرتبطة بهذه الأسباب إدارة معدل تكرار تشنجات عينيك، ولكن إذا لم يكن هناك تحسن ملحوظ، فعليك التحدث مع طبيبك.