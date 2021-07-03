حظك هذا الأسبوع: هدية لـ"الدلو" ونصيحة لـ"الحمل"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:
هل تودون معرفة ما يخبئه لكم الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope":
- برج الحمل (21 مارس- 19 إبريل):
عاطفياً:لا تتسرع في الحكم على شريكك، فهو يحبك ويحاول دائما مساعدتك.
مهنياً: استشر أصحاب الخبرة الواسعة في مجال عملك قبل الإقدام على مشروع جديد.
- برج الثور (21 إبريل-21 مايو):
عاطفياً: ترغب في قضاء مزيد من الوقت مع شريكك، وقد تؤدي بعض المناقشات إلى اتفاقات مستقبلية جيدة.
مهنياً: باستطاعتك تحقيق المستحيل إذا كنت صاحب إرادة وتصميم.
- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو):
عاطفياً: ثقتك بنفسك تكون سببًا في إعجاب شريكك بك، كما أنه سيقف إلى جانبك لمساندتك في جميع خطواتك.
مهنياً: لديك الكثير من الفرص في عملك لتحسين حالتك المادية.
- برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو):
عاطفياً: تشعر بالتوتر مع شريكك، لذا حاول أن تتحلى بالهدوء في اتخاذ قراراتك.
مهنياً: ترغب في السفر والابتعاد عن ضغوطات الحياة، ستحصل على فرصة للسفر للخارج قريبًا وستجدد نشاطك.
- برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس) :
عاطفياً: أنت مشتت للغاية، لذا لا تأخذ القرارات التي تتعلق بحالتك العاطفية في هذا الأسبوع.
مهنياً: ترغب في البحث عن وظيفة جديدة، فلا تعجل في اتخاذ ذلك القرار.
- برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):
عاطفياً: واجه مشاكلك مع شريكك بالتفاهم وابتعد عن الحزن الذي يسيطر عليك بالسلب.
مهنياً: قم بتطوير ذاتك عن طريق الدورات التدريبية.
- برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر):
عاطفياً: لا تجعل حياتك المهنية تسيطر على جميع أوقاتك مع شريكك.
مهنياً: تكتسب المزيد من الثقة بالنفس من خلال مواقفك مع زملائك في عملك.
- برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):
عاطفياً: ستحصل اليوم على هدية مفاجئة من حبيبك السابق، كن حذرا.
مهنياً: يوم مثالي لتقديم بعض الأفكار الإبداعية لك في عملك وستنال تقدير من رؤسائك.
- برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر):
عاطفياً: تستطيع التعبير عن رأيك بصراحة هذا الأسبوع.
مهنياً: عليك الاطلاع إلى المستقبل، وعدم النظر إلى الماضي، لإثبات ذاتك.
- برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير):
عاطفياً: التعبير عن أفكارك ومعتقداتك يساعدك بشكل كبير على الوصول إلى جميع أهدافك أنت وشريكك.
مهنياً: تتعرف إلى مزيد من الأصدقاء، وتتحدث معهم لفترة طويلة على مدار هذا الأسبوع.
- برج الدلو (20 يناير- 18 فبراير):
عاطفياً: ستحصل على هدية ستفاجئك من شريك حياتك، وستعيد تفكيرك في الارتباط الرسمي منه.
مهنياً: تبدأ مرحلة جديدة في حياتك بعد الخبرات السابقة التي جعلتك شخصا جادا وتحمل مزيدا من المسئولية المهنية.
- برج الحوت (19 فبراير- 20 مارس):
عاطفياً: تشعر بالتعب وترغب في قضاء الأسبوع بمنزلك بجانب شريكك.
مهنياً: ترغب في مناقشة بعض الأفكار الغامضة حول مستقبلك المهني، وتسعي لتحقيق أهدافك.