حظك هذا الأسبوع: هدية لـ"الدلو" ونصيحة لـ"الحمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

هل تودون معرفة ما يخبئه لكم الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope":

- برج الحمل (21 مارس- 19 إبريل):

عاطفياً:لا تتسرع في الحكم على شريكك، فهو يحبك ويحاول دائما مساعدتك.

مهنياً: استشر أصحاب الخبرة الواسعة في مجال عملك قبل الإقدام على مشروع جديد.

- برج الثور (21 إبريل-21 مايو):

عاطفياً: ترغب في قضاء مزيد من الوقت مع شريكك، وقد تؤدي بعض المناقشات إلى اتفاقات مستقبلية جيدة.

مهنياً: باستطاعتك تحقيق المستحيل إذا كنت صاحب إرادة وتصميم.

- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو):

عاطفياً: ثقتك بنفسك تكون سببًا في إعجاب شريكك بك، كما أنه سيقف إلى جانبك لمساندتك في جميع خطواتك.

مهنياً: لديك الكثير من الفرص في عملك لتحسين حالتك المادية.

- برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو):

عاطفياً: تشعر بالتوتر مع شريكك، لذا حاول أن تتحلى بالهدوء في اتخاذ قراراتك.

مهنياً: ترغب في السفر والابتعاد عن ضغوطات الحياة، ستحصل على فرصة للسفر للخارج قريبًا وستجدد نشاطك.

- برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس) :

عاطفياً: أنت مشتت للغاية، لذا لا تأخذ القرارات التي تتعلق بحالتك العاطفية في هذا الأسبوع.

مهنياً: ترغب في البحث عن وظيفة جديدة، فلا تعجل في اتخاذ ذلك القرار.

- برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):

عاطفياً: واجه مشاكلك مع شريكك بالتفاهم وابتعد عن الحزن الذي يسيطر عليك بالسلب.

مهنياً: قم بتطوير ذاتك عن طريق الدورات التدريبية.

- برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر):

عاطفياً: لا تجعل حياتك المهنية تسيطر على جميع أوقاتك مع شريكك.

مهنياً: تكتسب المزيد من الثقة بالنفس من خلال مواقفك مع زملائك في عملك.

- برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):

عاطفياً: ستحصل اليوم على هدية مفاجئة من حبيبك السابق، كن حذرا.

مهنياً: يوم مثالي لتقديم بعض الأفكار الإبداعية لك في عملك وستنال تقدير من رؤسائك.

- برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر):

عاطفياً: تستطيع التعبير عن رأيك بصراحة هذا الأسبوع.

مهنياً: عليك الاطلاع إلى المستقبل، وعدم النظر إلى الماضي، لإثبات ذاتك.

- برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير):

عاطفياً: التعبير عن أفكارك ومعتقداتك يساعدك بشكل كبير على الوصول إلى جميع أهدافك أنت وشريكك.

مهنياً: تتعرف إلى مزيد من الأصدقاء، وتتحدث معهم لفترة طويلة على مدار هذا الأسبوع.

- برج الدلو (20 يناير- 18 فبراير):

عاطفياً: ستحصل على هدية ستفاجئك من شريك حياتك، وستعيد تفكيرك في الارتباط الرسمي منه.

مهنياً: تبدأ مرحلة جديدة في حياتك بعد الخبرات السابقة التي جعلتك شخصا جادا وتحمل مزيدا من المسئولية المهنية.

- برج الحوت (19 فبراير- 20 مارس):

عاطفياً: تشعر بالتعب وترغب في قضاء الأسبوع بمنزلك بجانب شريكك.

مهنياً: ترغب في مناقشة بعض الأفكار الغامضة حول مستقبلك المهني، وتسعي لتحقيق أهدافك.