دينا أوبال ومحمد صلاح يثيران الجدل بصورة في الجيم.. بالملابس الرياضية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارتها ملكة جمال الهند دينا أوبال، عقب نشرها صورة لها برفقة لاعب الكرة الشهير محمد صلاح، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك أثناء تواجدهما في صالة الجيم معا.

وعلى الفور، وبعد مشاركة ملكة جمال الهند صورتها تلك مع جمهورها ومتابعيها، تصدر اسم دينا أوبال ومحمد صلاح، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث الشهيرة مثل «جوجل».

ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل نشر دينا أوبال صورة لها مع محمد صلاح لاعب الكرة العالمي في صالة الجيم، وأبرز تعليقات الجمهور عليها، كالتالي:

تفاصيل صورة جمعت بين ملكة جمال الهند دينا أوبال ومحمد صلاح

حرصت ملكة جمال الهند دينا أوبال، على مشاركة جمهورها بإحدى الصور التي التقطتها في صالة جيم، برفقة لاعب الكرة الشهير محمد صلاح، وذلك أثناء تواجدهما لأداء وممارسة التمارين الرياضية، الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون الصور على نطاق واسع، وذهب البعض للبحث عن اسم دينا أوبال ومحمد صلاح.

من هي دينا أوبال التي رافقت محمد صلاح في صورة

- وعن دينا أوبال فهي صاحبة لقب ملكة جمال الهند في الولايات المتحدة.

- ولدت ملكة جمال الهند 30 يناير عام 1989، ما يعني أن سنها 32 عاما تقريبا.

- حصلت على لقب ملكة جمال الهند في الولايات المتحدة لعام 2012.

- شاركت أوبال في عدد من الأفلام السينمائية، والتي ساعدتها على الحصول على لقب ملكة جمال الهند في الولايات المتحدة.

- تعمل أوبال في الوقت الحالي على إدارة عدد من الشركات المختلفة.

- يتابعها أكثر من 500 ألف شخص من جميع أنحاء العالم.