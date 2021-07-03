«الأحمر» عشق نانسي عجرم ورانيا يوسف في إطلالات الشواطئ: «بدي حدا حبو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من جديد تعاود الفنانة رانيا يوسف تصدر التريند بعد إطلالتها الحمراء التي ظهرت بها على إحدى الشواطئ، ولكن هذه المرة من خلال المطربة اللبنانية نانسي عجرم التي اختارت الإطلالة نفسها أثناء قضائها عطلة الصيف وعلقت على صورة نشرتها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي «بدي حدا حبو» وهو عنوان ألبومها الجديد، ما دفع البعض للربط بين إطلالة نانسي ورانيا واللتان جمعتهما نفس اللون «الأحمر».

عقب طرح الفنانة نانسي عجرم لأغنيتها الجديدة بعنوان «بدي حدا حبو»، والتي حرصت على تصويرها كليب، حرصت على ارتداء فستان أحمر على البحر أثناء تصويرها الكليب، ليجمع بين الفنانتين رابط مشترك جعلهما تتصدران التريند خلال الساعات القليلة الماضية وهي «الإطلالة الصيفية الحمراء».

وخلال السطور التالية، نرصد تفاصيل الإطلالة الصيفية الحمراء المشتركة بين رانيا يوسف ونانسي عجرم، والتي جعلتهما يتصدران التريند خلال الساعات القليلة الماضية:

رانيا يوسف في بإطلالة صيفية حمراء: الأحمر يكسب

ومنذ أيام عدة، بدأت الفنانة رانيا يوسف في مشاركة عدد من الصور مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، والتي أشارت من خلالها إلى أنها تستمتع بعطلة صيفية في إحدى المدن الساحلية، فبدأت في نشر صورة لها بفستان أحمر آخر معلقة عليها «الأحمر دايما يكسب»، ثم توالت صورها التي نشرتها بارتداءها للمايوه، لتفاجئ متابعيها خلال الساعات الماضية، بارتداء فستان أحمر آخر، يتميز بإطلالة مثيرة، ما جعلها تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على الفور.

نانسي عجرم بإطلالة صيفية حمراء: بدي حدا حبو

وخلال الساعات القليلة الماضية، طرحت الفنانة نانسي عجرم الكليب الجديد لأغنيتها «بدي حدا حبو»، والذي حرصت به على ارتداء فستان أحمر، أثناء تواجدها على إحدى الشواطئ، مقر تصوير كليبها الجديد، وعلى الفور وبعد طرح الاغنية، تصدرت الفنانة نانسي عجرم تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب الصورة التي نشرتها الفنانة رانيا يوسف.