مروة البرماوي.. أبرز المعلومات عن زوجة عمرو سلامة بعد عقد قرانهما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهن عدد من الفنانات التهنئات الخاصة للمخرج عمرو سلامة، وذلك عقب قرانه، ليلة أمس، على المهندسة مروة البرماوي، وذلك في حفل بسيط اقتصر على حضور العائلة والأصدقاء المقربين.

تعليق عمرو سلامة بعد عقد قرانه على مروة البرماوي

وكان شارك «سلامة»، متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة عقد قرانه، وأرفق عليها تعليقا قائلا: «أنا وماكي كتبنا الكتاب!، في حفل عائلي مقتصر على أسرتي العروسين تم عقد قراني على (ماكي) المهندسة السينمائية مروة البرماوي».

من هي مروة البرماوي؟

ويرصد «هن»، خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن المهندسة مروة البرماوي، بعد عقد قرانها على المخرج السينمائي عمرو سلامة:

ـ تخرجت في المعهد العالي للسينما.

ـ تعمل مروة البرماوي مهندسة ديكور سينمائي.

ـ كانت آخر أعمالها مسلسلي «في كل أسبوع يوم جمعة» و«عندما يكتمل القمر»، واللذان جرى عرضهما خلال الفترة الماضية.

ـ تعتبر الفنانة نيللي كريم أبرز أصدقائها في الوسط الفني.

ـ من أعمالها أيضًا إعلان «حريف أفلام» للفنان أكرم حسني.

إنهاء الخطبة الأولى لعمرو سلامة

ومن جانبها، كانت أعلنت الإعلامية منى عبد الوهاب خطيبة المخرج السابقة انتهاء علاقتهما من خلال تدوينةٍ نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قالت خلالها: «رجعت لنفسي وإلى حياتي وعالمي الذي أحبه رغم صغره، فخورة وسعيدة بأني عزباء».

نيللي كريم تهنئ مروة البرماوي بعد عقد قرانها

ووجهت النجمة نيللي كريم، تهنئتها الخاصة للمهندسة مروة البرماوي، وذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام»، حيث نشرت مجموعة من الصور التي جمعتهما سويا، وعلقت عليها قائلة: «مبروك يا ماك ماك، إنتي وعمرو، ربنا يجعل كل أيامكم سعادة وحب»، وسرعان ما لاقت الصور تفاعل الآلاف من المتابعين.