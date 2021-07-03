تعرف على القصة الكاملة لأزمة شيرين وحسام حبيب.. «بكت على الهواء»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارتها مكالمة صويتة منسوبة لوالد الفنان حسام حبيب على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، كان يتهم فيها ابنه برغبته في سرقة أموال زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، وعقب نشر تلك التسريبات جرى تداولها على نطاق واسع، حتى أصبحت حديث السوشيال ميديا.

ونرصد من خلال هذا التقرير القصة الكاملة لأزمة شيرين وحسام حبيب، منذ لحظة تسريب المكالمة، وحتى رد حسام حبيب على تلك الاتهامات، وصولا لبكاء شيرين على الهواء، كالتالي:

القصة الكاملة لأزمة شيرين وحسام حبيب

بدأت القصة بتسريب إحدى التسجيلات الصوتية المنسوبة لوالد الفنان حسام حبيب، الطيار السابق والذي يدعى حسين حبيب، والتي كان يتهم فيها ابنه حسام برغبته في سرقة زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب وابتزازها، كما أفصح عن نيته في الزواج عليها سرا حتى يستطيع أن ينجب أطفالا، ووضح من خلال تلك التسريبات، أن ابنه الفنان حسام حبيب، يتحكم في جميع الحسابات البنكية لزوجته، ويستطيع أن يسحب جميع الاموال الموجوده بها في أي وقت.

كانت البداية من تسجيل صوتي مسرب للطيار المتقاعد حسين حبيب، والد المطرب حسام حبيب، زوج الفنانة والمطربة شيرين عبدالوهاب، أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث خلاله عن خطه نجله للزواج سرًا على زوجته شيرين من أجل إنجاب أطفال، ويعترف بأن نجله يتحكم في جميع الحسابات المالية لها ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، فضلًا عن كونها شخصية «ملولة» تطلب الطلاق باستمرار.

وعلى الفور، وبعد تداول تلك التسريبات على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج والد الفنان حسام حبيب ليبرأ نفسه من تلك التسريبات المنتشرة، مدعيا أن هذا ليس صوته على الإطلاق، الأمر الذي جعل الفنانة شيرين عبد الوهاب تنشر تسجيلا صوتيا لها، لتبرأ زوجها الفنان حسام حبيب، من جميع تلك الاتهامات التي تم توجيهها لزوجها ولوالدة زوجها، بعد أن قال والده في التسريبات أن والدة حسام لا تحب شيرين عبد الوهاب وتريده أن يتحرر من ذلك الزواج.

وأشارت شيرين عبد الوهاب في التسجيل الصوتي التي نشرته لتبرأ زوجها، إلى أنهم يعيشون حياة زوجية سعيده، إذ أنه يحرص على إسعادها وبناتها، وأن جميع ما نسب غليه غير حقيقي، قائلة «حسام ابن ناس ومتربي».

كما خرج الفنان حسام حبيبي في فيديو له برفقة زوجته شيرين وابنتها الكبرى، لينفي جميع ما قاله والده عنه، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحرص فيها والده على تخريب حياته.

وفي مداخلة تلفزيونية للفنانة شيرين عبد الوهاب مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» أمس، علقت على تلك الأزمة التي أخذت حيز أكبر من حجمها، كما أنها لم تستطع حبس دموعها على الهواء، قائلة «أنا تعبانة أنا بحاول أمشي جوا الحيط مش برا الحيط، أنا بتأذي نفسيا عشان أنا شخص حساس، بس أنا كويسة»، وأثار بكاء شيرين عبد الوهاب على الهواء، تعاطف الجمهور كثيرا.