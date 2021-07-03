بكاء شيرين عبد الوهاب على الهواء يثير تعاطف متابعيها: بحاول أمشي جوا الحيط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه «الحكاية»، علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على أزمتها الأخيرة، عقب تسريب مكالمة مسجلة منسوبة لوالد زوجها، وتسبب بكاؤها على الهواء، في تعاطف الكثيرين من جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مداخلة بكاء شيرين عبد الوهاب على الهواء

وخلال المداخلة، لم تتمكن «شيرين» من حبس دموعها على الهواء، قائلة: «أنا تعبانة أنا بحاول أمشي جوا الحيط مش برا الحيط، أنا بتأذي نفسيا عشان أنا شخص حساس، بس أنا كويسة».

وتابعت حديثها: «أنا اتأذيت نفسيا كتير، أنا عايزة أتبسط في حياتي».

تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب يقلب الموازين

كانت البداية من تسجيل صوتي مسرب ومنسوب للطيار المتقاعد حسين حبيب، والد المطرب حسام حبيب، زوج الفنانة والمطربة شيرين عبدالوهاب، أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث خلاله عن خطه نجله للزواج سرًا على زوجته شيرين من أجل إنجاب أطفال، ويعترف بأن نجله يتحكم في جميع الحسابات المالية لها ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، فضلًا عن كونها شخصية «ملولة» تطلب الطلاق باستمرار.

والد حسام حبيب يتبرأ من التسجيل

وكذب والد المطرب حسام حبيب التسجيل الصوتي وتبرأ منه، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، قائلًا: «كذب وافتراء».

شيرين عبد الوهاب ترد

وفي تسجيل صوتي شاركته الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، تحدثت عن الأزمة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «عايزة أطمن كل الناس اللي بتحبني، أنا بخير ومفيش أي نوع من الخطر عليا ولا على حياتي، حسام جوزي إنسان من أنضف رجالة الدنيا وإنسان محترم ومتربي وبيحبني أكتر من نفسه، وميستاهلش كم القسوة دي منكم».

وتابعت الفنانة خلال تسجيلها الصوتي: «أنا مدياكم العذر عشان أنتم متعرفوش، بس عاوزة أقول لكم الراجل اللي ربنا حطه في طريقي في الوقت ده، في الوقت كنت فيه متكسرة ومدمرة، هو بنى لي شخصيتي، وخلاني بقيت أعرف أتكلم، رجعلي لنفسي تاني الثقة، حسام ربنا هو اللي بعتهولي، فربنا مش بيعملي حاجة وحشة، حسام بيحبني أكتر من نفسه، أنا وبناتي، بدليل إنه من ساعة ما اتجوزني ما استفدش بأي حاجة ومعملش لنفسه أي حاجة».