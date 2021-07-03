تعرف على دعاء فك السحر بعد تصريح حورية فرغلي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة حورية فرغلي تريند محركات البحث الشهيرة، وذلك عقب مشاركتها في تقديم مسابقة ملكة جمال مصر لعام 2021 أمس، وذلك بعد غياب لها عن الظهور الإعلامية والتلفزيوني والسينمائي استمر لسنوات عدة.

ومنذ ما يقرب من شهر، عادت الفنانة حورية فرغلي للظهور مرة أخرى، بعد أن نشرت صورة لها بعد إتمام عمليتها الجراحية في الأنف ونجاحها، وعقب نشرها لتلك الصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، حتى أصبحت تريند مواقع التواصل الاجتماعي لأيام عدة، بسبب إشادات الجمهور بإطلالتها وجمالها، وفرحتهم بعودتها.

وبعد بضعة أيام من نشرها لتلك الصورة، حرص الإعلامي عمرو الليثي على استضافتها في برنامج «واحد من الناس»، للحديث حول مأساتها ومعاناتها خلال السنوات الماضية، لتفاجأ حورية فرغلي متابعيها أنها تعرضت للسحر بعد مسلسل «ساحرة الجنوب»، إذ أنها وجدت عملا ملقى في منزلها، ومكتوب عليه «المرض لحورية».

وننشر من خلال هذا التقرير دعاء فك السحر وفق حديث الإمام محمد متولي الشعراوي في إحدى اللقاءات التلفزيونية النادرة بعد تصريح سحر حورية فرغلي بعمل سحر لها، كالتالي:

هل السحر خرافة أم لا

قال الشعراوي، إن السحر ليس خرافة ولكنه علم، إذ ورد نص قرآني يفيد بأن السحر علم يعلم للناس، مشيرا إلى أنه السحر له قوة يستطيع بها الإنسان أن يسخر قوة أكبر منه وهو «الجن»، حتى يعلم الناس أن إرادة الله فوق كل شيء، فالسحر كعلم تم خلقه حتى يستطيع الأنسان أن يسيطر به على الجن، وليس لاستخدامه في الأذى.

ولفت إلى أن القرآن الكريم أكد على أن تعلم علم السحر فتنة، لأن الإنسان إذا تعلمه، أصبح لديه قوة ترفع فرصة الإنسان عن فرصة الآخرين من بني جنسه، فمن الأفضل أن يتجنب الإنسان تعلم علم السحر، حتى لا تسول له نفسه استخدامه في إيذاء غيره.

دعاء فك السحر بعد تصريح حورية فرغلي بعمل سحر لها

وجاء نص دعاء فك السحر وفق ما ذكره الشيخ الشعراوي، «اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنلك احتفظت بذات بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به، من ما أقدمت عليه، بحق قولك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله».