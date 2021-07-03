أب يجرع أبناءه الثلاثة «سم فئران» نكاية في زوجته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جريمة قتل بشعة اهتزت لها أرجاء الهند، بعدما أقدم أب يدعى «نوشاد أنصاري»، على تجريع أطفاله الثلاثة السم، انتقاما من زوجته التي يكيل لها العداء بسبب الخلافات الزوجية المتكررة.

تفاصيل الواقعة

ووفقا للتحقيقات يُزعم أن «نوشاد»، سمم أطفاله الثلاثة نكاية في زوجته، حيث كشفت تحريات الشرطة الهندية، أن هناك طفلان يخضان للعلاج وحالتهما الصحية مستقرة، بينما توفى ثالثهم والذي يدعى «محمد»، البالغ من العمر 6 أعوام، وذلك أثناء تلقيه الاسعافات الأولية لإنقاذه.

وحسبما كشف الأب خلال التحقيقات، زعم أن أطفاله الثلاثة ربما يكونوا قد تناولوا السم عن طريق الخطأ، لافتا إلى أنه لم يقم بذلك الفعل المشين، وفقا لصحيفة «indianexpress» الهندية.

سم داخل الآيس كريم

ويشار إلى أن الحادث وقع يوم الجمعة الماضية، حيث تعرضت حياة الأطفال الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وستة وسبعة أعوام، إلى خطر كبير، وذلك عقب تناولهم آيس كريم تم تزويده بأحد أنواع سموم الفئران القاتلة.

وكشف الضابط المختص بالتحقيقات، عن أن الأطفال الثلاثة وهم فتاة وولدين، يدعون «ألينا وأرمان ومحمد»، سرعان ما بدأوا يشعرون بعدم الارتياح عقب تناولهم الآيس كريك بلحظات، ونقلتهم والدتهم إلى المستشفى لاحقا.

وتزعم الأدلة، أن الأب قرر الانتقام من زوجته وسئم من خلافاتهم المستمرة، لذلك قرر التخلص من أطفاله الثلاثة، ومن ثم لاذ بالفرار على الفور.

هروب الأب

وقبل أن تتمكن الشرطة من اعتقاله، هرب الأب الثلاثيني من المكان، وقال الضابط الخاص والمسؤول عن التحقيق في الواقعة، والذي يدعى أوبدهياي: «نحن نبحث عنه حاليًا وسنتمكن من اعتقاله قريبًا».

شجار مستمر

وأضافت الشرطة خلال التحقيقات، أنه خلال الستة إلى السبعة أيام التي سبقت الحادث، تشاجر الزوجان بشكل مستمر، وهو ما يشير بصورة كبيرة، إلى احتمالية تفكير الزوج في الانتقام من زوجته بتلك الطريقة.