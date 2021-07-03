في الجيم وعلى البحر.. إطلالات رانيا يوسف تثير الجدل: الفستان الأحمر «مش لوحده»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دائما ما تثير الجدل بإطلالتها الجريئة تارة تشارك جمهورها بصورة على الشاطئ أو أخرى من داخل صالة جيم ولكن بمجرد أن تعرف صورها طريقها للسوشيال ميديا تتصدر التريند، وعلى مدار الساعات القليلة الماضية كانت الفنانة رانيا يوسف «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الشهيرة مثل «جوجل»، وذلك عقب نشرها لإحدى الصور بإطلالة جذابة عبر صفحتها الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أثناء قضائها لعطلتها الصيفية، فمنذ أيام عدة بدأت الفنانة «رانيا» في مشاركة جمهورها بعدد من الصور بإطلالتها الصيفية.

ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل إطلالات رانيا يوسف الصيفية التي أثارت الجدل، وجعلتها حديث السوشيال ميديا، كالتالي:

تفاصيل إطلالتها الصيفية الجديدة

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة رانيا يوسف عقب نشرها لصورة بإطلالتها الصيفية تلك، ولم تكن تلك المرة الأولى التي تثير ملابسها الجدل على نطاق واسع، إذ حرصت الفنانة مساء أمس الجمعة، على مشاركة متابعيها بإطلالة صيفية جديدة، وذلك أثناء قضائها لعطلتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية، فحرصت على ارتداء فستان صيفي باللون الأحمر، تميز بفتحة وفارق كبير عند منطقة الصدر، وحرصت أيضا على ارتداء النظارة الشمسية والقبعة، حتى تحميها من أشعة الشمس الحارقة، والتقطت تلك الصورة أثناء تواجدها في إحدى المراكب.

إطلالات سابقة أثارت بها رانيا يوسف الجدل

الأحمر يكسب

لم تكن تلك المرة الأولى التي تثير بها الفنانة رانيا يوسف الجدل بسبب إطلالتها، إذ أنها اعتادت بشكل مستمر على إثارة الجدل بتلك الإطلالت المختلفة والجذابة، فمنذ عدة ايام بدأت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة جمهورها صور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية أيضا، والتي تميزت جميعها باختيارها للون الأحمر، معلقه عليها قائلة «الأحمر يكسب»، كما حرصت على نشر عدد من الصور أثناء ارتدائها للمايوه على البحر.

فستان «البطانة»

ومنذ سنوات عدة، وخلال حضورها لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أطلت الفنانة رانيا يوسف في حفل الختام بفستان باللون الأسود، تميز بكونه بلا بطانة، الأمر الذي أثار غضب الكثيرين وعرضها للانتقاد.

إطلالات المهرجانات

وتوالت إطلالات الفنانة رانيا يوسف المثيرة للجدل بظهورها في المهرجانات السينمائية المختلفة، والتي أثارت بها الكثير من الجدل، منها القصير للغاية، ومنها ذاك الذي يتميز بفتحة كبيرة عند منطقة الصدر، منها فستان السرة.

إطلالتها الرياضية في الجيم

لم تكن المهرجانات وحدها بإطلالتها بها هي المثيرة للجدل، ولكنها كانت تحرص دائما على مشاركة جمهورها بإطلالتها الرياضية في الجيم، وسرعان ما تنتشر على نطاق واسع بين متابعيها، على مواقع التواصل الاجتماعي.