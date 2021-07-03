بعد استغاثة والدته.. بطل واقعة التنمر من قبل سائق يروي الكواليس: شوفت مواقف صعبة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

حياته لم تكن تختلف عن سائر المحيطين به، كانت الرياضة هوايته المفضلة ولا تزال، حتى ذلك اليوم الذي انقلبت رأسًا على عقب قبل 5 سنوات، حين تعرض لحادث سيارة جعله يلزم الكرسي المتحرك، ليكن الشاب العشريني شريف إلهامي، مادة خصبة للتنمر وللسخرية المتهكمة على جسده، وكان آخرها من قبل سائق يعمل لدى إحدى شركات النقل الخاصة والتي تعمل بنظام التطبيقات الإلكترونية.

«أنا مش مشكلتي أنك بكرسي بعجل»، كانت تلك الكلمات التي تلقاها الشاب من قبل السائق، التي أثارت غضب الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ثارت والدته ووالده، ساردين كواليس الواقعة.

شريف: حصلي مواقف كتيرة وصعبة

وروى الشاب العشريني، كواليس واقعة التنمر عليه من قبل السائق، خلال خديثه لـ«الوطن»، قائلًا:«بستخدم التطبيق بقالي 4 سنين وحصلي مواقف كتيرة وصعبة، واحد منهم قالي ممعييش مكان في الشنطة ويسيبني في الشارع وميرضاش يلغي الرحلة، وفي مرة كنت راكب مع واحد وحطيت الكرسي جنبي علشان ممعهوش مكان في الشنطة، وطول الطريق يقولي أنا ذنبي إيه أنك حاطط الكرسي على الكنبة وينفع كدة وسختهالي وعايز 50 جنيه زيادة فوق الرحلة وكلام كتير يجرح ويتعب».

قالي هتشيلني مسؤوليتك ليه ورفض يلغي الرحلة

وفيما يخص واقعة التنمر الأخيرة التي حدثت قبل يومين، قال شريف:«كنت راجع من الجيم، فطلبت عربية وأول ما وصل سابني أحط أول رجل وبعدين قالي معلش أنا أسف وطلعت رجلي، وقولتله ألغي الرحلة رفض وقالي هتشيلني مسؤوليتك ليه».

وأستكمل الشاب«شريف»، سرد كواليس الواقعة، قائلًا:«قولتله هفضل واقف في الشارع وبعد نص ساعة لغى الرحلة».

وعن رد فعل الشركة بعد الواقعة، قال:«هما كلموني وقالولي هناخد الإجراء معاه، وكلموني مرة تانية وقالولي حطينالك في المحفظة الخاصة بيك 500 جنيه تقدر تستخدمهم وتركب بيهم الأحسن، على أساس إن الكباتن بتبقى من الناس التوب، وخدنا معاه إجراء شديد».

واختتم الشاب حديثه، موجهًا رسالة للمتنمرين:«أتمنى اللي إحنا عملناه ده يجيب نتيجة ضد أي حاجة ونحسن من أخلاقهم ويبطلوا يتكبروا على الناس».