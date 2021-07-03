الشقيقات الثلاث بالفيوم.. توأم متطابق في الشكل والمجموع: متفوقات بالإعدادية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ أربع سنوات، كانت المفاجأة في محافظة الفيوم، حينما تقاسم التوأم «زينب ورقية» المركز الأول على مستوى أوائل الشهادة الإعدادية بتلك المحافظة، لتمر السنوات ويتحقق نفس الأمر من جديد مع توأم آخر مكون من شقيقات ثلاث «آية وأسماء وزينب»، في إحدى قرى محافظة الفيوم، واللاتي نجحن أيضًَا في التفوق بالشهادة الإعدادية لهذا العام، بعد أن حصلن على نفس مجموع الدرجات.

وحرص برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «dmc»، على الالتقاء بالشقيقات الثلاث، ليعرف مشاهديه على حكاية الفتيات الثلاث بشكل أكبر.

مذاكرة يومية

وبدورها، قالت أسماء علي محمد، إحدى الشقيقات المتفوقات على مستوى محافظة الفيوم، إنها كانت تذاكر لمدة خمس ساعات يوميًا، موضحة أنها كانت تنظم وقتها: «كنت بذاكر لمدة 20 دقيقة متواصلة، وبعدها آخذ راحة لمدة خمس دقائق».

مذاكرة جماعية

فيما أكدت توأمها زينب علي محمد أنهن كن تذاكرن بشكل جماعي، وحين كانت تجد سؤالا بالمنهج أو جزئية لا تستوعبها بشكل جيد كانت تسأل إحدى شقيقاتها عليها.

منافسة جيدة

بينما شددت الأخت الثالثة آية علي محمد، على أن الأمر ما هو إلا منافسة جيدة، متابعة: «أمر جميل للغاية أن يكون للشخص شقيق توأم يدرس معه نفس المناهج»، لافتة إلى أن هذا يخلق نوعا من المنافسة بينهن ويجعل كل واحدة منهن تعمل بجدٍ دائمًا لتتفوق على توأمها.

ونجحت الفتيات الثلاث التوأم في الحصول على مجموع درجات متطابق مثل شكلهن المتطابق، حيث حصلن على مجموع درجات 276 من 280.

ويعمل والد التوأم مدرس دراسات اجتماعية، والذي بدوره أكد أنه كان يتوقع تفوق بناته بالشهادة الإعدادية، لافتًا إلى أنه بنى هذا التوقع على اجتهادهن طوال العام الدراسي، بعدما خصصن كل وقتهن للمذاكرة ومراجعة الدروس بشكل دوري.