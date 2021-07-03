طبيبة تنفي وفاة فتيات بسبب الفوطة الصحية: خرافة

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الذعر انتابت العديد من الفتيات، بعدما تداول منشور عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على المجموعات الخاصة السرية بالـ «فيسبوك» للتحذير من الفوط الصحية التي ترتديها الفتيات مع قدوم الدورة الشهرية.

وتداولت بعض الفتيات العديد من العبارات التحذيرية من استخدام تلك الفوط، زاعمين أنها تسببت في مقتل 56 فتاة، وإصابة البعض بالسرطان، نتيجة استخدام تلك الفوط.

«فيه 56 بنت ماتوا بسبب استخدام فوطة واحدة لليوم بأكمله»، متابعة: «حتى لو الحيض بيجي بشكل خفيف وحتى لو الفوطه نضيفة، لأن المادة الكيميائية المستخدمة فيها اللي بتحول السائل إلى ماده لزجة تسبب السرطان في المثانة والرحم، علشان كدا حاولي علي قد ماتقدري تستخدمي الفوط المصنوعة من القطن».

منشور بات يتداول على المجوعات الخاصة السرية بالفتيات، حقق الكثير من التفاعل حوله، دون التدقيق في صحته، ما سبب حالة من الهلع للفتيات اللاتي يستخدمن الفوط الصحية بشكل مستمر.

طبيبة ترد وتوضح الأمر

من جانبها، ردت الدكتورة رندا فخر الدين، دكتور النساء والتوليد، والمدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، على المنشور المتداول، مؤكدة إنه لا أساس له من الصحة، قائلة: «دي تخاريف مفيش حاجة اسمها كده».

وتابعت الدكتورة رندا فخر الدين، خلال حديثها لـ «هُن»: «المادة السائلة اللي في الفوط الصحية هي هي اللي في حفاضات الأطفال، مالهاش علاقة بالإصابة بالسرطان أو غيره من الأمراض».

هذه الأمراض تسببها الفوط الصحية

وأكدت استشاري النساء والولادة، أن أقصى ماتسبببه الفوط الصحية، هو الالتهابات، والبكتيريا، إذا لم يتم تبديلها بشكل دوري ومستمر.

ونصحت الطبيبة بضرورة تبديل الفوط أكثر من مرة للحفاظ على الجلد من الالتهاب، فضلًا عن الاستحمام بشكل دوري، مع ارتداء الملابس القطنية، وإزالة الشعر الزائد، للحفاظ على الصحة العامة.