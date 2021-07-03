تناول العنب بكثرة يؤدي للإصابة بالجلطة في هذه الحالة.. احذر منها

القاهرة - سمر حسين - صحة

بالتزامن مع حلول فصل الصيف، وبداية ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، تظهر بعض الفواكه الصيفية، والتي ينتظر محبوها هذا الوقت من كل عام لتناول فاكهتهم المفضلة والمقربة إلى قلوبهم، وتعد فاكهة العنب من أكثر الفواكة التي يحرص الكثيرون على تناولها، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من المياه والجلوكوز الذي يساعد على تجنب تعرض الجسم للجفاف.

وبالرغم من أن لتناول العنب فوائد كثيرة، إلا أنه من الممكن يؤدي تناوله إلى الإصابة بجلطات في بعض الأحيان، ونرصد من خلال هذا التقرير تحذير الأطباء حول تناول العنب في عدد من الحالات أو للأشخاص الذين يتناولون عددا من الأدوية المختلفة، كالتالي:

ويحتوي العنب على عنصر غذائي مهم كثيرا بالنسبة للجميع، ولا يعرفه الكثيرون، يتواجد في كرات العنب الصغيرة وفي عصير العنب أيضا، فهو يحتوي على «فيتامين ك»، والذي يساعد وجوده في الجسم على التمتع بصحة جيده، وفق «سبوتنيك»، نقلا عن موقع «msn».

ويحتوي عصير العنب الطبيعي على هذا العنصر المغذي والمفيد، وعند تناول عدد كوب واحد من عصير العنب الطبيعي يحصل الجسم على 22 ميكروغرامًا من هذه المغذيات الدقيقة والمفيدة.

وبالرغم من فائدة العنصر الغذائي الذي يحتوي عليه عصير العنب وهو «فيتامين ك»، إلا أن الخبيرة الطبيبة كيلسي لورانز، العاملة في مؤسسة Graciously Nourished، أوضحت أن «فيتامين ك» يساعد على تجلط الدم بنسبة كبيرة، مشيرة إلى أن نقصه أيضا من الممكن أن يؤدي إلى زيادة الكدمات أو النزيف المفرط عندما يصاب الإنسان بأي من الجروح في جسده، وذلك لأنه لا يوجد ما يكفي في الجسد لمساعدة الدم على التجلط.

احذر من تناول العنب بكثره في تلك الحالة

وأوضح دكتور الباطنة عبدالرحمن محمد، خلال حديثه لـ «هن»، حول تعرض الأشخاص الذين يتناولون عصير العنب بكثرة للجلطات، أن هناك عددا من الحالات التي يجب أن تتخذ حذرها عند تناول ذلك العنصر الغذائي بكثرة، وبشكل خاص الأشخاص الذين يتناولون أدوية تعمل على منع تجلط الدم، هؤلاء يجب عليهم الانتباه من نسبة «فيتامين ك».

وأوضح أنه يجب اتخاذ الحذر من تناول ذلك العنصر الغذائي الموجود في العنب، في حالة تناول عدد من الأدوية مثل «الكومادين أو الوارفارين»، ما يعني أنه يجب اتخاذ الحذر فقط ولا داعي للذعر، ولكن يجب تناوله بكميات قليلة فقط.