16 تصريحا لحسام حبيب عن علاقته بشيرين عبدالوهاب: طلبوا 2 مليون مقابل التسريبات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف المطرب حسام حبيب تفاصيل جديدة في الأزمة التي مر بها مؤخرًا هو وزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد إذاعة تسريب من والده يزعم فيه أنه طامع في أموالها وأنه يخطط للزواج من غيرها بغرض الإنجاب.

وتحدث «حبيب» في تصريحات تلفزيونية عن علاقته بزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب ووالده ووالدته وكشف بعض التفاصيل عن العصابة التي تبتزه وأبرز ما ذكره نرصده لكم كما يلي:

1-شيرين عبدالوهاب لا تتدخل في عملي، كما أني لا أتدخل في عملها.

2-«أحيانا أتواجد معها في أماكن عملها كزوج، والبعض يرى أن هذا الأمر يقلل مني، لكني أقول إن وجودي مع شيرين في شغلها شرف كبير ليّ».

3-«لو شيرين عندها محل فول وفيه مشكلة هسيب الفن بتاعي وهنزل أقف في المحل، أنا بحب الست دي وهي صاحبتي من قبل ما نتجوز، وبنعمل مع بعض كده قبل ما نتجوز».

4-«كان بقالي 8 سنين مبغنيش فعملت معايا دويتو عشان ترجعني للناس بدعم كبير قبل ما يكون فيه بيننا أي قصة حب، كانت ممكن تعمل دويتو مع أشهر فنان في العالم مش أشهر فنان في مصر ».

5-«شيرين كانت بتطلب مني أخد فلوس على أي تعامل بيننا، وأن الموضوع يبقى احترافي، لكن قلت لها أسف دور زوجك أنه يزود فلوسك مش ينقصها، أنا مش هاخد فلوس من مراتي.. الفلوس مش همي في الحياة ولا هي همها في الحياة الفلوس».

6-«شيرين أجرأ مني وعلمتني حاجات كتير جدا منها إني أواجه ومينفعش أبقى زاهد في الدنيا ولازم يبقى عندي طلبات».

7-«أبي وأمي انفصلا منذ 30 سنة وكانت أمي دائما ما تطالبني بالسؤال عنه لأن الله قال في القرآن الكريم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا».

8-الفتاة التي سربت التسجيل الصوتي الذي فجر الأزمة منذ أيام تواصلت معه عبر حسابه بموقع فيسبوك بأنها تمتلك تسجيلأ تسجيل لوالده مؤكدًا:«عملتلها بلوك وبعتتلي على واتساب قالت لي دي حتة من التسجيل ولو مدفعتش 2 مليون جنيه التسجيل هينزل قلت لها تعالي خدي 2 مليون جنيه».

9-سيتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب أزمة تسريبات والده التي زعم فيها الأخير أن نجله يخطط للاستيلاء على أموال زوجته الفنانة شيرين،: «دي شبكات تدار عن طريق ناس بيتغرر بيهم، وممكن يبقى فيهم قُصر أو بنات ودول اللي ممكن يقعوا في مشكلات».

10-تعرضت للابتزاز، وسأقاضي الفتاة التي ابتزتني وطلبت الحصول على مليوني جنيه منه، لكن لن أقاضي والدي: «دي حروب الجيل الخامس بجد، النهاردة بيتدربوا على فنانين بكرة هيتدربوا على سياسيين، واتقالي إني مش هعرف أقابل الست دي –الإعلامية نضال الأحمدية المسؤولة عن التسريب- عشان كل استقصاءاتها واصلة لكل الناس، ومش هنسكت أنها توصل لنا أحنا كمان».

11-حياته الشخصية وزوجته الفنانة شيرين تعرضت للتجسس والاختراق من قبل بعض الأشخاص خلال الفترة الأخيرة تحت مسمى الصحافة والاستقصاء.

12-بعض الأشخاص يريدون تهديد زوجته ونجوميتها.

13- «فيه ناس عايزين يهدوا شيرين عبدالوهاب وهم أشخاص قريبين منها وتربطهم بها علاقة شغل وفيه بعض المواقف حصلت في الشغل ما بينهم».

14-«شيرين عبدالوهاب لا تضع المال في اهتماماتها متعرفش يعني إيه البنوك تثق في الناس اللي حوليها ثقة عمياء».

15-«هؤلاء الأشخاص كانوا مستفيدين من نجاحها ونجوميتها الكبيرة التي تحقق أموال طائلة وبيقولوا لها حياتك ادمرت بعد لما بعدنا عنك».

16-هناك أشياء أهم بكثير من أزمتها الأخيرة الأخيرة المثارة حاليًا مضيفًا: «أنا لا أحب أتحدث فيها ده بيتي وحاجة بيني وبين مراتي».