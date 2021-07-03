كورونا اليوم: لقاح فريد من نوعه ينتظر الموافقة.. وهذه علاقة "اللوزتين" بشدة الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

لقاح فريد من نوعه ينتظر الموافقة

مع سعي العلماء في جميع أنحاء العالم لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، ترغب شركة الأدوية Zydus Cadila ، ومقرها الهند، والتي تعد أيضًا واحدة من الشركات التي تطور لقاحًا جديدًا لفيروس كورونا، للحصول على ترخيص استخدام طارئ للقاح -ZyCOV-D ضد كوفيد-19، نموذج اللقاح، الذي تم دفعه إلى التطوير العام الماضي، طبق على أساس الإيماءات التنظيمية النتائج المؤقتة من تجارب المرحلة الثالثة التي أجريت مؤخرًا، في حالة الموافقة على الاستخدام، سيكون ZyCOV-D أول لقاح DNA معروض للوقاية من كورونا.

هذا اللقاح المصنوع في الهند، أول لقاح من نوعه لفيروس كورونا يستخدم منصة الحمض النووي للحصول على استجابة مناعية كافية، تُعد تقنية DNA المستخدمة في تطوير اللقاح هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي تقدم نتائج مبهرة، وفقًا للتجارب السريرية والباحثين، بصرف النظر عن ذلك، هناك أيضًا بعض النقاط التي تجعل اللقاح مختلفًا عن لقاحات COVID-19 الموجودة، كما يوصف بأنه أحد لقاحات فيروس كورونا الأرخص المتاحة في السوق، وجدت التجارب أيضًا أن اللقاح يعد بمعدل فعالية بنسبة 67٪ في تقليل الالتهابات المصحوبة بأعراض وله سمات راسخة للسلامة والمناعة.

كيف تختلف الآثار الجانبية للقاح لدى الشباب وكبار السن

يمكن أن تختلف الآثار الجانبية للقاح، والتي يُقال عادةً أنها تفاعلات التهابية، بناءً على الجنس والعمر ونوع اللقاح الذي يحصل عليه الشخص، على سبيل المثال، يُقال إن الأشخاص الأصغر سنًا يعانون من آثار جانبية أكثر شدة مقارنةً بالأكبر سنا، يجد الباحثون بشكل متزايد أن الآثار الجانبية بعد التطعيم تختلف باختلاف الفئات العمرية ومن المرجح أن يتم الإبلاغ عنها من قبل النساء دون سن 45، استنادًا إلى التجارب الأخيرة التي أجرتها جامعة رائدة في المملكة المتحدة حول تأثير لقاحات mRNA التقليدية.

تشير الأبحاث إلى أن الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي تم تسجيلها مع كبار السن تشمل الألم في موقع الحقن والاحمرار والتورم وألم الجسم والتعب، وقد لوحظ أيضًا أن الأشخاص الأصغر سنًا الذين يحصلون على اللقاح من المحتمل أن يتعرضوا لآثار جانبية أشد، بما في ذلك التعب وحمى منخفضة إلى متوسطة الدرجة والقشعريرة وآلام المفاصل وآلام الظهر وما إلى ذلك.

طبيبة: من تم استئصال اللوزتين لديه يعاني بشكل أشد من كوفيد

قالت الطبيبة لودميلا لابا، إن اللوزتين تعتبران عضوا هاما في جهاز المناعة في جسم الإنسان، وتعملان كحاجز دفاع واق ضد الالتهابات.

وأضافت: "لذلك يعاني من تم استئصال اللوزتين لديه، بشكل أشد وأقوى عند إصابته بعدوى فيروس كورونا"، وذكرت أن اللوزتين تحميان الإنسان في المقام الأول من الالتهابات البكتيرية، وكما هو معروف -الفيروس التاجي هو عدوى فيروسية، وفقا لروسيا اليوم.

تأجيل ثاني جرعة من لقاح كورونا.. دراسة تكشف معلومات مثيرة

إن تأجيل الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا قد لا يكون سلبيا، بل ثمة جوانب إيجابية للأمر، وفق دراسة جديدة، وخلصت دراسة استهدفت لقاح أكسفورد أسترازينيكا إلى أنه كلما كانت الفجوة أكبر بين الجرعتين، تصبح الاستجابة المناعية أكبر.

وأضافت أن المسافة التي تصل إلى 45 أسبوعا بين الجرعتين تؤدي إلى استجابة مناعية أقوى مقارنة بالمدة التقليدية الموصى بها، وتوصي منظمة الصحة العالمية بفاصل يتراوح بين 8-12 أسبوعا بين الجرعتين الأولى والثانية من لقاح أسترازينيكا، الأكثر توزيعا حول العالم، وفقا لسكاي نيوز.