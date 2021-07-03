فريد من نوعه.. ما تريد معرفته عن لقاح ZyCov-D ضد كورونا وكيف يختلف عن اللقاحات الأخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع سعي العلماء في جميع أنحاء العالم لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، ترغب شركة الأدوية Zydus Cadila ، ومقرها الهند، والتي تعد أيضًا واحدة من الشركات التي تطور لقاحًا جديدًا لفيروس كورونا، للحصول على ترخيص استخدام طارئ للقاح -ZyCOV-D ضد كوفيد-19.

نموذج اللقاح، الذي تم دفعه إلى التطوير العام الماضي، طبق على أساس الإيماءات التنظيمية النتائج المؤقتة من تجارب المرحلة الثالثة التي أجريت مؤخرًا، في حالة الموافقة على الاستخدام، سيكون ZyCOV-D أول لقاح DNA معروض للوقاية من كورونا.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول لقاحZyCov-D ضد كورونا، وفقا لموقع timesofindia.

ما هو لقاح ZyCOV-D؟ ما هي طريقة استخدامه؟

ZyCOV-D هو لقاح ضد كوفيد تم تطويره وتصنيعه من قبل شركة الأدوية الهندية الرائدة Zydus Cadila لمحاربة فيروس كورونا الجديد.

هذا اللقاح المصنوع في الهند، أول لقاح من نوعه لفيروس كورونا يستخدم منصة الحمض النووي للحصول على استجابة مناعية كافية.

ZyCOV-D هو لقاح DNA "البلازميد'' الذي يستخدم نسخة غير مكررة من جزيء DNA يسمى البلازميد، والذي يشبه لقاحات mRNA مشفرًا بالمعلومات الجينية التي تساعد في تحضير نسخة غير ضارة من البروتين الشائك الموجود على السارس- غشاء COV-2.

بمجرد حقن اللقاح في الجسم، يثير الحمض النووي للبلازميد استجابة فورية تحاكي إنتاج البروتين المرتفع، وتفرز الأجسام المضادة، وتحفز استجابة دفاعية عند رؤية عدوى مستقبلية.

سعت الشركة، التي تدعي أنها أجرت واحدة من أكبر التجارب السريرية للقاح كوفيد عبر المراكز الهندية، إلى الحصول على إيماءات سريرية للاستخدام التنظيمي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا في الوقت الحالي، بمجرد الموافقة على الاستخدام، تخطط الشركة لتسريع الإنتاج وتصنيع 10-12 كرور جرعات سنويًا.

كيف يختلف عن اللقاحات الأخرى؟

تُعد تقنية DNA المستخدمة في تطوير اللقاح هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي تقدم نتائج مبهرة، وفقًا للتجارب السريرية والباحثين، بصرف النظر عن ذلك، هناك أيضًا بعض النقاط التي تجعل اللقاح مختلفًا عن لقاحات COVID-19 الموجودة، كما يوصف بأنه أحد لقاحات فيروس كورونا الأرخص المتاحة في السوق.

معدل الفعالية

سعت الشركة إلى الحصول على نتائج من تجارب المرحلتين الثانية والثالثة التي أجريت في الهند، لا يستشهد المطورون فقط بتقنية الحمض النووي المستخدمة في اللقاح لتكون آمنة وفعالة، ولكن وجدت التجارب أيضًا أن اللقاح يعد بمعدل فعالية بنسبة 67٪ في تقليل الالتهابات المصحوبة بأعراض وله سمات راسخة للسلامة والمناعة.

تستند البيانات إلى التجارب التي أجريت على حوالي 28000 شخص، من بينهم 1000 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا.

قال الباحثون أيضًا إن حقن جرعتين من اللقاح كان قادرًا على منع العدوى الشديدة بين الناس، بينما كان نظام الجرعات الثلاث مفيدًا في تجنب مخاطر الوفيات المرتبطة بالمرض.

متى يكون اللقاح جاهزًا للاستخدام؟

تقدم المطورون بالفعل بطلب للحصول على تصريح استخدام في حالات الطوارئ للقاح COVID-19 المبتكر، بمجرد تأكيد الإيماءات التنظيمية، قد يكون اللقاح متاحا للاستخدام، لتسريع جهود التطعيم، وعدت الشركة أيضًا بإتاحة الجرعات الأولية في غضون 45-60 يومًا القادمة، سيتم توسيع نطاق مرافق الإنتاج والتصنيع بشكل أكبر لتكون جاهزة للجرعات بنهاية العام.

هل سيعمل اللقاح ضد متغير دلتا ومتغيرات أخرى؟

لوحظ سريريًا أن معظم اللقاحات المعتمدة أقل فعالية ضد سلالات فيروس كورونا المستجد، ومع ذلك، فإن إجراء التجارب السريرية قد ساعد مصنعي ZyCOV-D على إعادة تأكيد فعالية اللقاح ضد المتغيرات المثيرة للقلق، بما في ذلك متغير دلتا.

في حين أن اللقاح يعد حاليًا بمعدل فعالية أقل بنسبة 67 ٪ مقارنة باللقاحات التقليدية الأخرى ولقاحات mRNA ، تعتقد الشركة أن إجراء التجارب خلال أشهر الذروة ساعدها في الدراسة وإيجاد اللقاح فعالًا جيدًا ضد السلالات المتحولة، يقوم الباحثون أيضًا بتطوير نماذج أولية وتركيبات ستساعدهم على ترقية نموذج اللقاح لمكافحة المتغيرات المستقبلية إذا لزم الأمر.

هل هناك مخاوف؟

وتجدر الإشارة إلى أنه في حين أن الباحثين قد استشهدوا ببيانات الاستنباط ذات الفعالية الاستثنائية ومعدلات الفعالية المقبولة من تجارب المرحلة الأولى والثانية والثالثة، فإن الشركة لم تنشر أو تراجع البيانات من نتائجها السريرية.

هناك أيضًا بعض المخاوف المتعلقة بالسلامة التي تحيط باستخدام تقنية الحمض النووي لإحداث مشاكل على المستوى الخلوي أو تؤدي إلى بعض أمراض المناعة الذاتية، نظرًا لأن اللقاح تجريبي أيضًا مثل لقاحات كوفيد الأخرى، فستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث لدراسة الفوائد والعيوب المحتملة للقاح.