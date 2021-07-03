فيروس كورونا: كيف تختلف الآثار الجانبية للقاح لدى الشباب وكبار السن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في حين أن الآثار الجانبية للقاح الفيروس التاجي لا تدعو للقلق بشكل كبير، فقد لوحظ أن التأثيرات التفاعلية، بمجرد أن تحصل على الجرعة، تميل إلى الاختلاف من شخص إلى آخر، لأنه قد يحدث أن يشعر شخص ما بشدة، قشعريرة وحمى، بينما لا يعاني شخص آخر من أي شيء.

ولكن كيف تختلف الآثار الجانبية للقاح كورونا لدى الشباب وكبار السن؟.. هذا ما يستعرضه timesofindia.

لماذا تختلف الآثار الجانبية من شخص لآخر؟

يمكن أن تختلف الآثار الجانبية للقاح، والتي يُقال عادةً أنها تفاعلات التهابية، بناءً على الجنس والعمر ونوع اللقاح الذي يحصل عليه الشخص، على سبيل المثال، يُقال إن الأشخاص الأصغر سنًا يعانون من آثار جانبية أكثر شدة مقارنةً بالأكبر سنا.

يجد الباحثون بشكل متزايد أن الآثار الجانبية بعد التطعيم تختلف باختلاف الفئات العمرية ومن المرجح أن يتم الإبلاغ عنها من قبل النساء دون سن 45، استنادًا إلى التجارب الأخيرة التي أجرتها جامعة رائدة في المملكة المتحدة حول تأثير لقاحات mRNA التقليدية، فيما يلي أكثر الآثار الجانبية المسجلة بين الفئات العمرية المختلفة:

الآثار الجانبية الشائعة عند كبار السن

أجهزتنا المناعية تتدهور مع تقدمنا في العمر، وبالتالي، مع تقدم المرء في السن، لا يعمل الجهاز المناعي بأقصى ما يستطيع في أوج نموه، عندما يتم حقن لقاح، تندفع الخلايا المناعية للاستجابة، وبالتالي، مع تقدم الأعمار، فإنها تتصاعد استجابة أبطأ، أو بطريقة ما، تعرض آثارًا جانبية أكثر اعتدالًا مقارنة بالأصغر سنا.

كانت البيانات السريرية التي لوحظت في التجارب التي أجريت على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 وما فوق شهادات مماثلة.

تشير الأبحاث أيضًا إلى أن الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي تم تسجيلها مع كبار السن تشمل الألم في موقع الحقن والاحمرار والتورم وألم الجسم والتعب، كانت أسبقية الحمى كأثر جانبي كلاسيكي بعد التطعيم أقل ملاحظة، كانت هذه أيضًا الآثار الجانبية التي لوحظت في الغالب لدى الأفراد الأكبر سنًا الذين اختاروا الحصول على لقاحات الرنا المرسال، مثل لقاح فايزر وموديرنا.

تختلف الآثار الجانبية عند الشباب

تكون مناعتنا في ذروتها عندما نكون صغارًا - بطريقة ما، تجعل الشباب أيضًا، أي أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، أقل عرضة للأمراض وضعف الصحة، ومع ذلك، كما هو الحال مع اللقاح، فإن نظام المناعة الصحي الذي يعمل بشكل رئيسي قد يعرضهم لآثار جانبية أكثر حدة، والتي يمكن أن تتعبهم في كثير من الأحيان أكثر مما يحدث لشخص يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكبر.

وقد لوحظ أيضًا أن الأشخاص الأصغر سنًا الذين يحصلون على اللقاح من المحتمل أن يتعرضوا لآثار جانبية أشد، بما في ذلك التعب وحمى منخفضة إلى متوسطة الدرجة والقشعريرة وآلام المفاصل وآلام الظهر وما إلى ذلك.

من المرجح أيضًا أن يعاني الأشخاص الأصغر سنًا، وهم النساء الأكثر شيوعًا، من بعض الأعراض "غير العادية" بعد التطعيم، والتي تشمل الغثيان وآلام البطن والتشنجات والتغيرات المؤقتة في الدورة الشهرية.

الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا وسرعة ضربات القلب والضعف والوجع هي أيضًا بعض الأمثلة على الآثار الجانبية التي يمكن أن تكون أكثر شيوعًا عند الشباب.

ومع ذلك، تذكر أن هناك فرصة متساوية في عدم تعرضك لأعراض جانبية أو آثار جانبية ضئيلة مع اللقاح، أو قد يكون من غير المرجح أن يتم تجاهلها أو عدم الإبلاغ عنها، لا يزال هذا يعني أن اللقاح يؤدي وظيفته بشكل جيد، طالما أنك تتبع جميع الممارسات الوقائية.

ما ردود الفعل التي يميل الأشخاص المصابون بالحساسية إلى تطويرها؟

لا تزال ردود الفعل التحسسية أو الحساسية المفرطة بعد التطعيم نادرة الحدوث، ومع ذلك، فإن الشخص الذي لديه تاريخ من ردود الفعل، أو حساس لأي من المكونات الموجودة في لقاح COVID-19 قد يكون أكثر عرضة لخطر التعرض لردود فعل سلبية، وبالتالي، يجب عليه اتباع جميع الاحتياطات والحصول على المساعدة.

وفقًا للخبراء الذين يقودون الدراسة، فإن معظم الأشخاص الذين عانوا من رد فعل سلبي، أو ظهرت عليهم أعراض الحساسية، مثل الإغماء، وعدم انتظام ضربات القلب، والتعرق الغزير، وردود فعل الجلد بعد دقائق تقريبًا من التطعيم.

يجب أن نتذكر أنه على الرغم من أن ردود الفعل السلبية المتعلقة بالتطعيم شديدة، إلا أنه يمكن علاجها جيدًا من الناحية الطبية إذا تم تشخيصها في الوقت المناسب، لذلك، إذا كنت في خطر، فلا تفوت جرعة التطعيم الخاصة بك.