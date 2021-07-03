السكتة القلبية.. علامات تحذير انتبه إليها وخطوات يجب اتخاذها في حالة الطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

السكتة القلبية يمكن أن تحدث لأي شخص، صغيرًا كان أم كبيرًا، هذا يجعلنا نتساءل كيف يمكننا ضمان سلامة أنفسنا وأحبائنا، في مثل هذه السيناريوهات، من الضروري للغاية أن نكون على دراية بعلامات التحذير من السكتة القلبية وأن نكون يقظين وقادرين على الاستجابة بدقة.

ولتجنب الإصابة بالسكتة القلبية، إليك علامات تحذير انتبه إليها وخطوات يجب اتخاذها في حالة الطوارئ، وفقا لموقع timesofindia.

علامات الطوارئ احترس منها

السكتة القلبية هي واحدة من أكثر أمراض القلب شيوعًا والتي يمكن أن تهدد الحياة إذا لم يتم التعامل معها في الوقت المناسب، إنه عندما يتوقف القلب فجأة عن النبض، بالنظر إلى أن نبضات قلبنا يتم التحكم فيها عن طريق النبضات الكهربائية، فعندما تغير هذه النبضات نمطها، يمكن أن تصبح ضربات القلب غير منتظمة، مما يؤدي إلى حالة من عدم انتظام ضربات القلب، عندما يتوقف إيقاع القلب، تحدث السكتة القلبية، مما يعني توقف ضربات القلب.

عندما يعاني الشخص من سكتة قلبية، فقد يعاني من أعراض مختلفة. ومع ذلك، وفقًا للدكتور أميا أوديافار، استشاري أمراض القلب وأخصائي فيزيولوجيا القلب في مستشفى P.D Hinduja & MRC ، يحتاج المرء إلى التفريق بين السكتة القلبية والنوبة القلبية.

"السكتة القلبية هي عندما تكون ضربات القلب سريعة أو بطيئة للغاية، ويتوقف القلب عن ضخ الدم، وهي حالة طارئة، على عكس النوبة القلبية، تختلف النوبة القلبية حيث يوجد نقص في إمدادات الدم،

يناقش الدكتور أوديافار علامتي التحذير المهمتين للغاية للسكتة القلبية وهما "نوبات فقدان الوعي" و"آلام الصدر المستمرة"، يقول: "إذا فقد المريض وعيه فجأة (يترنح رأسه)، فقد يكون ذلك أحد الأعراض المرتبطة بضربات القلب، لذلك قد يكون نبض القلب إما سريعًا جدًا أو بطيئًا."

بصرف النظر عن ذلك، فهو يحذر من أن المرضى يشكون من آلام في الصدر مرارًا وتكرارًا، خاصة عند الراحة وليس الجهد، ويوصي المرضى بعد ذلك بإجراء مخطط كهربية القلب على الفور، وإذا كان هناك انسداد، فقم بإجراء تصوير الأوعية وفتح الانسداد، سيكون خطر السكتة القلبية أقل.

لماذا يعاني الشباب والأفراد الأصحاء أيضًا من سكتة قلبية؟

يقول الدكتور أوديافار:"عندما يفقد شاب سليم الوعي ويصاب بالسكتة القلبية، فإن أحد المؤشرات الأكثر شيوعًا هو الاضطراب الوراثي، قد يكون لدى الفرد عيب جيني يمكن أن يسبب شذوذ كهربائي في القلب، وهذا ما يجعله عرضة للسكتة القلبية، الرياضيون الذين يلعبون كثيرًا يعانون من تضخم في القلب - وهذا ما يسمى قلب الرياضي، قد يصاب هؤلاء الأفراد بمشاكل في ضربات القلب حيث ترتفع ضربات القلب فجأة، خاصة إذا كان الرياضي المحترف يلعب العديد من الألعاب الهوائية، ويرتفع لديهم خطر الإصابة بالسكتة القلبية.

ويقترح الطبيب أن يتم فحص جميع الرياضيين المحترفين لإجراء اختبارات ECG و Echo حتى لا يكون هناك زيادة في خطر الإصابة بالسكتة القلبية لديهم.

منع احتمالية السكتة القلبية على المدى الطويل

إذا كنت ترغب في تجنب أي فرص للإصابة بالسكتة القلبية، فمن المهم أن تحافظ على لياقتك وصحتك، تناول نظامًا غذائيًا مغذيًا، وأقل دهنية، وقليل الكوليسترول والكربوهيدرات، تجنب الأطعمة والمشروبات السكرية التي يمكن أن تؤدي إلى أوزان غير صحية وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، النشاط البدني له أهمية قصوى، يحافظ على لياقتك البدنية ويجنبك أي أمراض جسدية على المدى الطويل.

قم بتعديل عادات نمط حياتك، خاصة إذا كنت مدخنًا، يمكن أن يزيد استهلاك الكحول وتدخين السجائر من مضاعفات القلب، بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك البقاء على اتصال مع طبيبك وإجراء اختبارات منتظمة لمعرفة كل شيء عن صحة قلبك.

كيف تستجيب في حالة السكتة القلبية؟

يمكن أن يكون توقف القلب مفاجئًا، يترافق مع سلسلة من الأعراض التي قد تتطلب استجابات مختلفة، عندما ترى شخصًا فاقدًا للوعي أو ينهار، مع عدم وجود نبض أو علامة على التنفس، يجب عليك اتباع هذه الخطوات على الفور.

الخطوة 1: اتصل بالمساعدة الطبية الطارئة.

الخطوة 2: إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للشخص المصاب بالسكتة القلبية.

في حال كنت تنتظر وصول المساعدة الطبية، استمر في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي.

تعرف على كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي

فيما يلي دليل مفصل خطوة بخطوة لأداء الإنعاش القلبي الرئوي على شخص يعاني من سكتة قلبية.

- بافتراض أنك قد اتصلت بالفعل بالمساعدة الطبية الطارئة، قم بإجراء 30 ضغطًا على الصدر، ضع كلتا يديك (المشبكتين معًا) على عظمة صدر الشخص، في منتصف صدره.

- ادفع بقوة وبسرعة في منتصف الصدر، مما يجعل الصدر يتحرك للداخل بمقدار بوصة واحدة.

- اضغط بمعدل 100 مرة بالدقيقة، تذكر أن تدع الصدر يرتفع تمامًا بين الضغطات.

استمر في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي حتى وصول المساعدة الطبية.