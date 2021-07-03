بمنتجات منزلية.. 7 طرق لرموش كثيفة وطويلة في أقل من شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تحتار الكثير من الفتيات في شراء العديد من المنتجات لتطويل الرموش ولكن دون جدوى.

وهنا ونعرض أفضل الطرق لتطويل الرموش في أقل من شهر من خلال بعض المنتجات البسيطة الموجودة في المنزل، وفقا لما ورد في موقع "Brightside".

1- التمشيط

يحسن التمشيط تدفق الدم ويحفز نمو الشعر.

ما يجب فعله:

استخدمي فرشاة خاصة أو فرشاة مغسولة جيدًا من أنبوب ماسكارا قديم، استخدمي بضع قطرات من فيتامين هـ، وامسحي رموشك بالأطراف لمدة 5 دقائق مرتين في اليوم.

2- الزيوت:

تحتوي زيوت الخروع وجوز الهند والزيتون على أحماض دهنية تغذي البصيلات وتحافظ على صحة الرموش.

ما يجب فعله:

ضعي قطرة من الزيت على فرشاة نظيفة أو بإصبعك، وضعيها على رموشك قبل النوم، يمكنك استخدام زيت واحد أو مزج تركيبة.

3- الفازلين:

الفازلين يهدئ ويرطب الرموش الجافة.

ما يجب القيام به:

ضعي القليل من الفازلين بفرشاة أو بإصبع بعناية قبل الذهاب إلى السرير، ولكن تجنب ملامسة العين، واغسلي وجهك في الصباح.

4- التغذية الجيدة:

قد يؤدي نقص الفيتامينات إلى تساقط الشعر والرموش.

ما يجب القيام به:

تناول المزيد من البروتينات والفيتامينات والأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية، مثل، المكسرات واللحوم والأسماك والبيض والفواكه والخضروات.

5- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والفيتامينات، ولهذا يستخدم في مستحضرات التجميل وفي علاج تساقط الشعر.

ما يجب فعله: اصنعي كوبًا من الشاي الأخضر، اتركيه يبرد، وضعيه بقطعة قطن على رموشك مرتين يوميًا.

6- الصبار:

عصير الصبار مفيد لتقوية الشعر وتغذيته.

ما يجب القيام به:

خذ ورقة صبار طازجة، واضغط عليها حتى تحصلي على بضع قطرات من العصير، ثم ضعها على رموشك، اتركيه طوال الليل واغسلي عينيك في الصباح، لتحسين التأثير، امزج عصير الصبار مع زيت الخروع أو زيت الزيتون.

7- التدليك

يحسن التدليك تغذية الرموش ويحفز نموها.

اغسل يديك، ضعي بضع قطرات من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند على أصابعك، ودلكي الجفون والرموش لمدة 5 دقائق، كرر هذا الإجراء عدة مرات في الأسبوع.

8- ماسك البيض:

يحتوي البيض على مجموعة فيتامينات البيوتين ومجموعة ب، والتي تساعد على تقوية الشعر والرموش ومنع تساقطها.

ما يجب القيام به:

اخلطي بيضة واحدة وملعقة كبيرة من الجلسرين أو الفازلين، ضعي الخليط على رموشك، كرر الإجراء 3 مرات في الأسبوع لعدة أشهر.

9- التطهير:

ترك الماسكارا على رموشك قبل النوم يعني ترك رذاذ الشعر على شعرك طوال الليل، إذا لامست رموشك وسادة، فقد تتلف.

ما يجب فعله:

أزيلي مكياجك جيدًا، استخدمي المزيلات أو زيت الزيتون الذي يعتبر منظفًا جيدًا أيضًا.

10- خذي فواصل من المكياج:

المكونات الموجودة في بعض الماسكارا، على سبيل المثال، المقاومة للماء، قد تجعل الرموش جافة وهشة.

ما يجب القيام به:

من وقت لآخر، امنح عينيك القليل من الراحة، على الأقل 1-2 مرات في الأسبوع، لا تترددي في التخلص من الماسكارا القديمة كل 3-6 أشهر لتجنب التهابات العين.