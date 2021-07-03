قشر البرتقال المطحون للبشرة 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 يوليو 2021 01:49 مساءً - تُعتبر قشور البرتقال مصدراً جيداً لمضادات الأكسدة والالتهابات، لذا نلاحظ استخدامه في العديد من مُستحضرات التّجميل وأقنعة الوجه المُختلفة، كما يؤكد العديد من الأبحاث العلمية أن القشر هو الجزء الأكثر صحة من الفاكهة بأكملها؛ لكونه غنياً بالمركبات الكيميائية النباتية والفلافونويد التي تُصنف من المواد المهمة التي تقدِّم فوائد جمالية مختلفة، واليوم نرصد لكُنَّ أهم فوائد القشور للبشرة مع طرق استخدامه.

فوائد قشر البرتقال للبشرة

قشر البرتقال للبشرة

يُعَدُّ قشر البرتقال مصدراً غنياً بفيتامين ج ومضادات الأكسدة الأخرى؛ فهو يحمي بشرتك من الجذور الحرة ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة، كما يعمل فيتامين ج على تفتيح بشرتك ويجعلها نضرة ومشرقة، ويعمل على تقشير المسام وإزالة الرؤوس السوداء وعلاج حب الشباب والمساهمة في تجديد البشرة، كما تحتوي القشور حامض الستريك الذي يقشِّر البشرة ويبيض البقع الداكنة ويعالج الجلد المتضرر من الشمس، وتمتلك الزيوت الأساسية الموجودة في قشر البرتقال خصائص مضادة للالتهابات؛ لتهدئ البشرة المتهيجة وتنظم إفراز الدهون وتوازنها في البشرة، كما يجعل قشر البرتقال بشرتك مشدودة ومرنة بتحسين إنتاج الكولاجين، ويحسِّن دوران الأوعية الدقيقة، فيما يساعد الكالسيوم الموجود في قشر البرتقال على تجديد خلايا الجلد وتجديد البشرة ومنع ظهور علامات الشيخوخة المُبكرة.

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طريقة صنع قناع قشر البرتقال

قشر البرتقال للبشرة

لتحضير قناع قشر البرتقال بمكونات طبيعية بسيطة، قومي أولاً بتقشير حبّات البُرتقال وتقطيعها إلى قطعٍ صغيرةٍ وتغسل ثُم تُنشر لتجفيفها؛ إذ تُوضع في الشمس لمُدّة ثلاثة أيام، ثم تُجمع القشور المجففة وتُوضع في الخلاط وتُطحن لعدة دقائق بسرعةٍ عاليةٍ؛ للحصول على مسحوقٍ ناعم، ثم خذي ملعقة صغيرة من مسحوق قشر البرتقال وضعيه في وعاء نظيف مع ملعقة كبيرة من الماء وملعقة طعام من الطحين، وامزجي المكونات جيدًا لتشكيل عجينة ثم طبقيها على بشرتك، ويمكنك تخزين مسحوق قشر البرتقال المتبقي في جرة زجاجية نظيفة لاستخدامها عند الحاجة.

قناع قشور البرتقال والعسل

قشر البرتقال للبشرة

لقشر البرتقال والعسل فوائد عديدة للبشرة، لذا قومي بمزج ملعقتين من مسحوق قشر البرتقال وملعقتين من الزبادي مع ملعقة صغيرة من العسل، وضَعِي القناع على بشرتك مع التدليك بلطف بحركة دائرية، وذلك بعد غسل الوجه جيداً، ثم يُترك القناع على الوجه لمدّة 15 الى 20 دقيقة، ويُشطف الوجه بالماء الدافئ، ثُم يُرش الماء البارد لإغلاق المسام، ويمكنك تكرار الوصفة مرتين أو ثلاث مرات كل أسبوع.

خلطة الكُركُم وقشر البرتقال

قشر البرتقال للبشرة

تُساعد هذه الوصفة على إزالة البُقع من البشرة وتُنعش لونها، كما أنّها تحمي الوجه من البثور، وكل ما عليك هو مزج ملعقة كبيرة من مسحوق قشر البرتقال مع رشة من مسحوق الكُركم وملعقة كبيرة من ماء الورد، وتُخلط المكونات مع بعضها لتشكيل عجينة ناعمة، ثم تُوضع على الوجه والرقبة وتُترك حتى تجف لمُدّة 10 الى 15 دقيقة، ثم تُفرك باستخدام الأصابع وبحركة دائرية، ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع.

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