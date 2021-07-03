كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 يوليو 2021 01:49 مساءً - العطور التي نستخدمها تؤثر فينا وفي انطباعاتنا عمَّن نقابلهم ومشاعرنا تجاههم بشكل كبير، فهناك اتصال عصبي بين حاستي الشم والذاكرة، وهذا ما يفسر تضارب المشاعر الذي ينتابنا تجاه العطور، لذا على كل شخص معرفة الطريقة المثالية لاختيار العطر المناسب لشخصيته.



كيف تختارين العطر المناسب لشخصيتك؟





عطور الحمضيات والفواكة

عطور الحمضيات والفواكة



تضم عطور الحمضيات والفواكه رائحة مبهجة ومنعشة تمنحك شعوراً بالحيوية والتفاؤل، ومن أشهرها الجريب فروت والبرتقال والتفاح والليمون والخوخ والفراولة، وهي مناسبة أكثر للشخصيات المبهجة والحيوية، وتتناسب مع الأجواء الصيفية بشكل كبير، حيث تحاكي شخصية المرأة الشابة المفعمة بالطاقة والروح الإيجابية، وهي مناسبة للنزهات والمشاوير المختلفة.

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عطور الورد

عطور الورد



تمنحك عطور الورد إحساساً رومانسياً ناعماً وهادئاً يتلاءم مع الشخصيات الحالمة والعاطفية والحنونة، ومن بين الروائح الشهيرة في هذه العائلة عطور الجوري والياسمين والبنفسج والخزامى، والتي تُستخدم في الكثير من العطور النسائية لذوات الشخصيات الجريئة المنفتحة.

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عطور التوابل الشرقية

4 عطور التوابل الشرقية



تتميز عطور التوابل الشرقية برائحتها القوية المعقّدة والحسية أيضاً، ومن بين الروائح الشرقية الشهيرة الفانيليا والقرنفل والقرفة، وهي تتناسب مع الشخصية القوية الجريئة، كما أنها خيار مثالي للمناسبات ذات الطابع الخاص، أو في إطلالات الخريف المختلفة.

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العطور الخشبية

العطور الخشبية



للعطور الخشبية رائحة قوية ومسيطرة، حيث توحي بالقوة والغموض، وتُستخدم عادة في العطور الرجالية، كما تدخل في تركيب بعض العطور النسائية أيضاً، ومن بينها عطور الصندل والباتشولي والبرغموت والمسك والعنبر وخشب الصندل والأرز، وهي تتناسب مع الشخصية الكلاسيكية الباحثة عن البروز والتألق، كما أنها خيار مميز في المناسبات الرسمية وتتناسب أكثر مع فصل الشتاء.

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نصائح عند اختيار العطور

طريقة اختيار العطر المناسب لشخصيتك

عند اختيار العطور يجب مراعاة عدة عوامل للحصول على العطر المثالي، أولها عند الذهاب لتجربة العطر يجب الحرص على عدم وضع عطرك الخاص وعدم استخدام مستحضرات ذات رائحة قوية؛ حتى لا تؤثر رائحتها على رائحة العطور التي ستجربها، وعدم تجربة عدد كبير من العطور؛ حتى يمكنك الحكم على رائحة العطر بشكل جيد وتجنب تشتيت حاسة الشم، وإن أعجبك عطر لا تتعجلي في شرائه؛ فنذكرك أن نوتات القمة هي أول ما سيظهر على العطر، وهي تستمر لدقائق قليلة بعد وضع العطر قبل أن تتبخر، فهي التي تمنحك الانطباع الأولي عن العطر، وغالباً ما تنتمي لعائلة الحمضيات أو الأزهار الخفيفة، أما نوتات الوسط أو القلب فهي التي تظهر بعد أن تتبخر نوتات القمة، وتبدأ في الظهور بعد دقائق عدة من وضع العطر، وهي تمثِّل قلب العطر، وأخيراً نوتات القاعدة، وتظهر بعد أن يهدأ العطر وتتبخر النوتات العليا تماماً، وهي ما يشكل اتحادها مع نوتات القلب رائحة العطر المميزة، وتمنحها القوة والثبات والتميز، وعادة ما تنتمي نوتات القاعدة لعائلة الخشبيات. وبإمكانك أن تطلبي من البائع عينة من العطر الذي تريدين شراءه، حيث توفِّر المتاجر الكبرى عينات مجانية، وبعض المتاجر يبيع عينات صغيرة لتجربتها قبل أن تقرري شراء العطر، فهذه الخطوة ستساعدك على تجربة العطر في أوقات وظروف مختلفة، مما يمكِّنك من الحكم بشكل صحيح، وبإمكانك أيضاً طلب المساعدة من البائع بذكر أسماء الروائح التي تفضلينها، لكن عليك ألاَّ تجعلي البائع يؤثر على اختيارك ليبيع لكِ عطراً بعينه، ولا تندفعي أيضاً وراء الإعلانات أو شكل الزجاجة الخلاب أو التأثر بآراء الآخرين حول العطور؛ فقد يكون العطر من المنتجات الشهيرة والأكثر مبيعاً لكنه لا يناسبك.

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