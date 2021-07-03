كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 يوليو 2021 01:49 مساءً - تُنفق النساء الكثير على مستحضرات العناية بالشعر الباهظة الثمن للحصول على شعر جميل وصحيّ، ولكن لا تحصل على النتائج المرجوة. فيما يلجأ بعضهنَّ إلى علاج الأعشاب للحفاظ على صحة وجمال الشعر. فيما يأتي، يُقدم لك "الخليج 365.نت"، فوائد عشبة ذيل الحصان لعلاج مشكلات الشعر وكيفية استخدامها بخطوات سهلة:

عشبة ذيل الحصان للشعر ستبرهك فوائدها

فوائد عشبة ذيل الحصان للشعر

فوائد عشبة ذيل الحصان للشعر

تزيد مادة السيليكا المتوفرة في عشبة ذيل الحصان نمو الشعر.

تُحافظ عشبة ذيل الحصان على صحة الشعر من خلال تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس .

. تُخلص عشبة ذيل الحصان فروة الرأس من القشرة، وتمنع جفافها.

تُحارب عشبة ذيل الحصان تساقط الشعر وفقدانه.

تُجدد عشبة ذيل الحصان خلايا الشعر، وتزيد حيويته ونضارته.

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طرق استخدام عشبة ذيل الحصان للشعر

كيفية استخدام عشبة ذيل الحصان للعناية بالشعر

تُساعد عشبة ذيل الحصان على تنشيط الدورة الدمويّة ممّا يزيد من نموّ الشعر وتطويله وتكثيفه، ويتمّ استعمالها بوضع مقدار ملعقة من العشبة لكلّ كأس من الماء، ثمّ يتمّ وضعها على النار حتّى تغلي، وتتمّ تغطية الوعاء لمدّة ثلاث دقائق، ثمّ شرب مقدار كأس منها يوميّاً لمدّة شهر وسوف تلاحظين الفرق بشكل واضح.

وتطويله وتكثيفه، ويتمّ استعمالها بوضع مقدار ملعقة من العشبة لكلّ كأس من الماء، ثمّ يتمّ وضعها على النار حتّى تغلي، وتتمّ تغطية الوعاء لمدّة ثلاث دقائق، ثمّ شرب مقدار كأس منها يوميّاً لمدّة شهر وسوف تلاحظين الفرق بشكل واضح. تُخفّف عشبة ذيل الحصان من أعراض الصلع والإصابة به، ويتمّ ذلك عن طريق تناول ملعقة من العشبة مع كأس من الماء المغلي بشكل مستمرّ حتّى يعود الشعر وينمو في الأماكن التي حدث فيها الصلع، سوف ينبت الشعر بعد مرورعشرين يوماً من تناول العشبة.

تُعزز عشبة ذيل الحصان نمو الشعر وتغذيه، وتخلصه من القشرة الموجودة في فروة الرأس، وذلك من خلال تدليك فروة الرأس بمزيج مكون من القليل من قطرات خلاصة ذيل الحصان، وملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند البكر أو زيت الزيتون.

تُساهم عشبة ذيل الحصان في الحد من تساقط الشعر وفقدانه، وذلك من خلال شرب منقوع هذه العشبة، وشطف الشعر به، كما تنشط عشبة ذيل الحصان الدورة الدموية في فروة الرأس بفعالية عالية.

وفقدانه، وذلك من خلال شرب منقوع هذه العشبة، وشطف الشعر به، كما تنشط عشبة ذيل الحصان الدورة الدموية في فروة الرأس بفعالية عالية. أخذ مقدار مناسب من العشبة حسب طول الشعر ويكون المقدار ملعقتان لكلّ كأس من الماء المغليّ. يتمّ وضع العشبة مع الماء على النار لتغلي مدّة خمس دقائق، ثمّ تتمّ تغطية الوعاء حتّى تبرد بشكل كامل. تصفية المنقوع بواسطة المصفاة الصغيرة، والاحتفاظ بالمنقوع في مكان نظيف وبعيد عن أشعّة الشمس. يتمّ فرك وتدليك فروة الرأس حتّى الأطراف بمنقوع العشبة. وضع غطاء على الرأس لمدّة عشرين دقيقة، ثمّ شطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو المخصّص للشعر. يتمّ تكرار العمليّة مرّتين في الأسبوع للحصول على نتائج مذهلة.

يمكن تناول كبسولات عشبة ذيل الحصان المتوفرة في الصيدليات، يومياً لمدة ثمانية أسابيع للحصول على فوائد العشبة المذهلة للشعر.

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عشبة ذيل الحصان في سطور:

خصائص عشبة ذيل الحصان

ذيل الحصان عبارة عن نبات عشبي معمر، وهي نبتة صغيرة الحجم مع ساق يشبه في شكله ذيل الحصان، ويصل ارتفاعها من عشرين إلى خمسين سنتمتراً. تنمو بكثرة في المناطق الرطبة، وهي من الأعشاب التي تتمّ الاستفادة من جميع أجزائها، ويطلق عيها العديد من المسمّيات منها: ذيل الخيل، وأمشوخ، وذيل الحصان الخشن. تتكوّن عشبة ذيل الحصان من مجموعة من المركّبات والمعادن ومن أهمّها، مادة السليكا التي تشكل نسبة 3% من مكوّناتها وهي ما تعرف بمادّة السليكون المرطّبة للشعر. تحتوي على المنغنيز، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكبريت بنسبة عالية جدّاً. تحتوي على ما يقارب ثمانية عشر مركّباً من مركّبات البيوفلافونيدات، وتعمل هذه المجموعة متّحدة على الحفاظ على صحّة الشعر والجسم بشكل عام.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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