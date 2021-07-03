الامارات | كيف تعرف أنك مصاب بالحساسية من معطرات الجو؟

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف أنك مصاب بالحساسية من معطرات الجو؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت عضو الجمعية الألمانية للحساسية والربو سيلفيا بليشكا إن معطرات الجو قد تحتوي على مواد مسببة للحساسية، فيما يعرف بالحساسية تجاه المواد العطرية.

وأشارت إلى أن أعراض هذه الحساسية تتمثل في صداع تقليدي، وصداع شبيه بالصداع النصفي، ومشاكل بالدورة الدموية، ونوبات تعرّق، وحالات اضطراب وضيق تنفس، ونوبات ربو.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لإجراء اختبار حساسية.

ولتجنب هذه المتاعب الصحية، تنصح بليشكا بالاقتصار على الزيوت العطرية الطبيعيةـ والابتعاد عن العطور التخليقية، مع مراعاة إلقاء نظرة متفحصة على عبوة المنتج قبل شرائه؛ حيث يتم الإشارة إلى المواد العطرية المسببة للحساسية.

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