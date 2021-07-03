الامارات | صور ... ملكة البرغر تتناول 34 شطيرة في عشر دقائق

شكرا لقرائتكم خبر عن صور ... ملكة البرغر تتناول 34 شطيرة في عشر دقائق والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقاسمت ملكة مسابقة تناول البرغر السنوية في واشنطن كأس البطولة يوم الجمعة مع الفائز بالمركز الثاني العام الماضي بعدما تناول كل منهما 34 شطيرة برغر في عشر دقائق.

ولم تتمكن مولي شولير من التهام عدد الشطائر التي تناولتها العام الماضي، عندما فازت بالمسابقة لتسجل رقمها القياسي البالغ 35 شطيرة.

وتمكن أيضا خصمها السنوي دان كينيدي من التهام 34 شطيرة في البطولة السنوية التي استضافتها سلسلة مطاعم الوجبات السريعة زد برغر.

وتنافس 14 من أفضل المتسابقين المحترفين في الولايات المتحدة لمعرفة من يمكنه تناول أكبر عدد من شطائر البرغر في عشر دقائق للحصول على جوائز بقيمة 4350 دولارا من ضمنها الجائزة الكبرى وقيمتها 1750 دولارا نقدا.

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