هذا ما يحدث للجسم عن تناول كوب حليب بالعسل على الريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

العسل والحليب مليء بالعناصر الغذائية الأساسية ومعروفان بفوائدهما الصحية المذهلة، حيث يعرف بخصائصه المضادة للأكسدة والميكروبات، في حين أن الحليب مصدر غني بالبروتين والكالسيوم وحمض اللاكتيك.

لكن هل تعلم ما لفوائد التي تعود على جسم الإنسان عند تناول كوب من الحليب مع العسل على الريق؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما أوضح موقعي"timesofindia" و"healthline".

- تحسين صحة العظام:

يساعد الحليب كونه أحد أكبر مصادر الكالسيوم، على تحسين صحة عظامك، كما أنه غني بالبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي أساسي يمكن أن يساعد في تنظيم مستوى ضغط الدم.

- مفيد للرئتين:

شرب الحليب مع العسل علاج فعال للوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي، حيث يساهم في قتل وطرد البكتيريا لتخفيف التهابات الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى أنه علاج فعال عند المعاناة من التهاب الحلق.

- محاربة التهابات المعدة:

تعمل خصائص العسل والحليب المضادة للبكتيريا والأكسدة، على تدمير البكتيريا المسببة للعدوى في المعدة، حيث يساعدان على استعادة بكتيريا الأمعاء الجيدة، وتسريع الشفاء من أي أمراض في المعدة.

- تعزيز صحة القلب:

ثبت أن الحليب يزيد من مستويات الكوليسترول الحميد (الجيد) ، والذي يمكن أن يساعد في إزالة البلاك من الشرايين للحماية من أمراض القلب.

كما تشير الدراسات إلى أن العسل يمكن أن يقلل من مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار، وبالتالي تعزيز صحة القلب.

- تحسين جودة النوم:

فإن العسل والحليب لهما تأثير مهدئ ومريح للدماغ، لذا قد يساعد شرب هذا المزيج على تحسين جودة النوم.

وعلى الرغم من الفوائد الصحية لهذا المزيج، لكن وفقًا لدراسة أجراها المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، فإن العسل عند تسخينه 140 درجة مئوية، وخلطه مع السمن ينتج مادة HMF التي قد تكون بمثابة سم، لذا عندما نضعه في الحليب، تكون درجة الحرارة المثلى للمشروب أقل بكثير من 140 درجة، لذلك من الأفضل عدم تسخين العسل، من الأفضل غلي الحليب وتركه يبرد لمدة 10 دقائق قبل إضافة العسل فيه.