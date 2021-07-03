هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت كوب من عصير التفاح يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

عصير التفاح من مشروبات الفاكهة الصحية الغنية بالعديد من الفوائد التي يحتاجها الجسم، فضلا عن أنه مصدر جيد للفيتامينات ومضادات الأكسدة، وبالتالي فإن تناول كوب من عصير التفاح يوميا، قد يساعد في تحقيق الفوائد الصحية التي نذكرها لكم وفق ما أورد موقع "stylecraze".

1- تعزيز صحة القلب

يعتبر التفاح مصدرًا رائعًا للمركبات النباتية، مثل البوليفينول والفلافونويد، المفيدة لصحة القلب.

كما تشير إحدى الدراسات إلى أن البوليفينول قد يمنع الكوليسترول الضار (LDL) من التأكسد والتراكم في الشرايين.

2- يخفف من أعراض الربو

يحتوي عصير التفاح على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للحساسية، قد تساعد في تخفيف أعراض الربو.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب مادة البوليفينول الموجودة في العصير دورًا مهمًا في تعزيز صحة الرئة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الرئة، حيث لقد ثبت من خلال أحدث الأبحاث أن الأفراد الذين يستهلكون عصير التفاح بشكل منتظم قد يكون لديهم وظائف رئة أفضل.

3- إنقاص الوزن

كونه غني بالبوليفينول والكاروتينات والألياف الغذائية، لذا يساهم استهلاكه بصفة يومية قد على إنقاص الوزن.

4- مضاد السرطان

أثبتت الفلافونويد والأحماض الفينولية فعاليتها في منع تطور الأورام والخلايا السرطانية، كما وجدت دراسة أخرى أجراها المركز الألماني لأبحاث السرطان أن الاستهلاك المنتظم لتفاحة واحدة أو عصيرها، قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة والقولون.

5- حماية الدماغ من الجذور الحرة

قد يحمي عصير التفاح الدماغ من أضرار الجذور الحرة، حيث قد تقلل مضادات الأكسدة البوليفينولية الموجودة به من تلف خلايا الدماغ، بالإضافة إلى يساهم في علاج الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر وباركنسون.

6- تحسين صحة الجلد

قد يساهم وجود فيتامين سي ومضادات الأكسدة في عصير التفاح على تحسين صحة الجلد، كما تشير بعض الأدلة القصصية إلى أن هذا العصير يستخدم على نطاق واسع في العلاجات الطبيعية لعلاج المشكلات المتعلقة بالجلد مثل الالتهاب، والحكة، وتشقق الجلد والتجاعيد.

قد يمنع البوليفينول الموجود في عصير التفاح الشيخوخة المبكرة.

7- الحفاظ على صحة العين

التفاح وعصيره غني بفيتامين أ الضروري، الذي يساعد في تحسين الرؤية ويمنع اضطرابات العين.

8- يقلل من مخاطر متلازمة التمثيل الغذائي

قد يقلل استهلاكه بصفة يومية من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، حيث قد يخفض الكوليسترول وضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

9- تعزيز وظائف الكبد

كونه غني بحمض الماليك، لذا يساهم تناوله تعزيز وظائف الكبد، وتطهير الكبد من السموم.