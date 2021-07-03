فساتين زفاف بأكمام منفوخة لعروس 2022

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 يوليو 2021 10:41 صباحاً - تُفضل معظم العرائس اعتماد الفساتين الجذابة ذات الأكمام المنفوخة، وهو الذي يمنحهن إطلالة راقية ولافتة للانتباه في ليلة زفافهن، وقدمت دور الأزياء العالمية تصميمات مختلفة لفساتين الزفاف التي تحلُم بها أي عروس، وحققت موضة الأكمام المنفوخة رواجاً كبيراً في عالم الموضة والأزياء هذا العام، الذي سوف يمتد لموضة 2022.

فإذا كنتِ عروساً وتبحثين عن تصميم مختلف وجديد لتظهري به في يوم زفافكِ؛ جمعت لكِ «الخليج 365. نت» تصميمات عديدة لفساتين زفاف بأكمام منفوخة موضة 2022.



فساتين زفاف بأكمام منفوخة موضة 2022



فستان زفاف بأكمام منفوخة من Atelier Pronovias

أتيلييه برونوفياس Atelier Pronovias



لفتتنا موضة الأكمام المنفوخة والجريئة ذات الأسلوب الجذاب والإطلالات اللافتة؛ لذا اخترنا لكِ هذا التصميم لفستان راقٍ من علامة Atelier pronovias المُصمَّم من قماش الكريب الأبيض بقصّة حورية البحر ذات ذيل مُنسدل.

الفستان مُرصَّع من الدانتيل بدءاً بالأكتاف حتى الأكمام، حيث جاء تصميم الصدر على شكل كاب من الدانتيل.

صُمِّمت الأكمام بتصميم منفوخ وطويل مُطبَّع بالدانتيل؛ لإطلالة أكثر نعومة وأنوثة.

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فستان زفاف بأكمام منفوخة من The Atelier

ذي أتولييه The Atelier



لإطلالة أكثر فخامة وجاذبية؛ يُمكنكِ الاستعانة بهذا الفستان الفاخر من ماركة The Atelier، المُصمَّم من توب بأكمام منفوخة وقصيرة.

فيما صُمِّمت تنورة الفستان من التول المنفوش، وزُيّن الفستان بأكمله بتطريز من الأحجار اللامعة باللون الفضي على الصدر والخصر، ورُصِّع أيضاً على التنورة؛ ما يمنحكِ إطلالة أكثر فخامة في حفلة زفافكِ.

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فستان زفاف بأكمام منفوخة من Amelia Casablanca

أميليا كازابلانكا Amelia Casablanca



إذا كنتِ عروساً وتبحثين عن فستان فخم يليق بحفلة يوم زفافك؛ فلديكِ هذا الفستان من ماركة Amelia Casablanca، المُصمَّم من التول المنفوش.

وجاء توب الفستان مُزيّناً بأحجار الكريستال والألماس اللامع المُطبَّع بالدانتيل.

صُمِّمت الأكمام القصيرة منفوشة ومُزيّنة من الدانتيل؛ لإطلالة فاخرة مناسبة ليوم زفافكِ.

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فستان زفاف بأكمام منفوخة من Pronovias

برونوفياس Pronovias



قدمت ماركة Pronovias، تصميمات عديدة ومختلفة لفساتين زفاف العروس صاحبة الأسلوب الناعم والبسيط؛ لذا فقد اخترنا لكِ هذا الفستان الأنيق المُصمَّم من قماش الكريب الأبيض، ويأتي الفستان ملاصقاً للجسم، وينتهي بذيل طويل، وصُمِّمت الأكمام منفوخة وطويلة من الكشاكش وقماش الساتان الأبيض، مع كاب الفستان المفتوح المُطبَّع من الدانتيل.

وجاء الفستان مُزيّناً عند الصدر والخصر بالدانتيل واللؤلؤ الأبيض وأحجار الماس؛ ما يمنحكِ إطلالة الأميرات.

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