فساتين بألوان مُنعشة صيفية من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 يوليو 2021 10:41 صباحاً - تُفضل النجمات العربيات اعتماد الفساتين المُنعشة التي تليق بأجواء الصيف والمشاوير إلى الشاطئ أو السهرات المسائية ، ومنهن من تحب جلسات التصوير الخاصة على البحر؛ لتضفي لمسة مرحة وناعمة على إطلالتها الصيفية. وتتعدد ألوان الفساتين التي تحبها النجمات، ومن أبرزها الأبيض والأخضر والأزرق وألوان أخرى.

وفي هذا الألبوم جمعت لكِ «الخليج 365.نت» موديلات بـ فساتين مُنعشة صيفية من وحي النجمات العربيات؛ لتختاري من بينها الفستان الأنسب والأقرب لذوقكِ.

درة زروق بفستان جذاب مُطبّع

الصورة من حسابها على إنستغرام

لفتتنا إطلالة مُنعشة صيفية للنجمة درة زروق، على أحد الشواطئ؛ حيث اعتمدت درة فستاناً باللون الأبيض ومُطبعاً بأشكال مختلفة من الأصداف البحرية، يغلبها اللون الذهبي، وصُمم الفستان بذيل طويل من طبقات الكشاكش، وبشق أمامي كبير من الأمام.

وجاء توب الفستان بكتف واحد، والآخر بأكمام طويلة وواسعة مع فتحة جانبية عند الخصر.

ونسقت درة زروق مع هذا الفستان، صندلاً بكعب عريض باللون الأبيض وتسريحة الشعر المموجّ مع مكياج النيود الخفيف؛ ليضفي لمسة ناعمة على إطلالتها المُنعشة.

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أنغام بفستان أنيق من الدانتيل

الصورة من حسابها على إنستغرام



تتميز المطربة أنغام بخياراتها التي تجمع بين العصرية والكلاسيكية، وفي هذه الإطلالة اختارت أنغام فستاناً طويلاً باللون الأزرق الفاتح مُصمماً بالكامل من الدانتيل المخرم المزيّن يدوياً من الزهور بشكل بارز، ومُرصعاً من اللؤلؤ الأبيض الصغير، مع شق أمامي يبرز إحدى القدمين، وصُمم الفستان بحمالات عريضة مُلتفة حول الرقبة.

واعتمدت أنغام مع هذا الفستان الأنيق، حزاماً من الجلد باللون الذهبي؛ ليبرز تصميم الفستان.

ونسقت مع هذه الإطلالة مجوهرات فاخرة؛ حيث اختارت خاتماً كبيراً من نفس لون الفستان، ومُرصعاً من اللؤلؤ مع أقراط متدلية جذابة مطلية بالذهب الأصفر، وأساور من الفيروز الأزرق والألماس؛ مما جعل مظهرها أكثر فخامة وجاذبية، وليتناسب مع أجواء الشاطئ.

كارلا حداد بفستان طويل باللون الأبيض

الصورة من حسابها على إنستغرام

تألقت النجمة كارلا حداد بإطلالة مُبهجة في إحدى جلساتها التصويرية الجديدة؛ حيث اعتمدت كارلا فستاناً طويلاً باللون الأبيض، ويعتبر اللون الأبيض من أكثر الألوان التي تُعبر عن الأجواء الصيفية.

وصُمم الفستان من القماش بأكمام منسدلة على الأكتاف وحمالات عريضة من الشيفون، مع شق أمامي صغير عند القدمين.

ونسقت كارلا مع هذا الفستان، قبّعة كبيرة من القشّ وأقراطاً دائرية لافتة من عرق اللؤلؤ الأبيض، وقد تركت شعرها منسدلاً؛ مما منحها طلة بوهيمية جذابة.

كارمن سليمان بفستان طويل باللون الأخضر

الصورة من حسابها على إنستغرام

من الألوان والتصاميم التي تعشقها النجمة كاريمن سليمان، هي الفساتين والألوان الصيفية الزاهية والمُهجة؛ حيث أطلّت النجمة المصرية كاريمن سليمان بفستان طويل باللون الأخضر مُطبع بنقشات من الزهور باللون الأبيض، وجاءت أكمام الفستان طويلة بشكل راقٍ وصُمم بثنيات خفيفة عند الخصر.

واعتمدت كاريمن سليمان مع هذا الفستان الناعم، نظارة شمسية مستطيلة باللون الأسود، مع صندل شفاف باللون الأبيض مُرصع بالألماس الأبيض.

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