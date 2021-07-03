موديلات بنطلونات سوداء واسعة للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 يوليو 2021 10:41 صباحاً - اجتاحت موضة البنطلونات الواسعة عروض أزياء 2021، وبرعت الفاشينيستات المحجبات في تنسيقها بطرق مبتكرة وعملية.. لذا استوحي من أبرز إطلالاتهن عدة أفكار أنيقة ومحتشمة مناسبة لمختلف الأذواق والمناسبات لخيار عملي مميز.







البنطلونات الواسعة مع القمصان المفتوحة بأسلوب نوران خليفة

نوران خليفة بالبنطلون الاسود الواسع -الصورة من حسابها على الانستغرام



تنسق المدونة المصرية نوران خليفة القمصان المفتوحة مع البنطلونات السوداء الواسعة لإطلالة كاجوال شبابية، فتأنقت ببلوزة بيضاء وقميص كاروهات باللونين الأخضر ودرجات البني مع بنطلون أسود واسع واكسسوارات رياضية حيادية الألوان، واختارت في الإطلالة الثانية تيشيرت أبيض بكتابات سوداء مع قميص بيج طويل وبنطلون أسود واسع مع اكسسوارات ناعمة وعملية، ونسقت في الإطلالة الثالثة تيشيرت أبيض بكتابات سوداء مع قميص جينز وبنطلون أسود واسع، واعتمدت اكسسوارات حيادية اللون لخيار بسيط وعملي.

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هدير موسى بإطلالات رياضية

هدير موسى باطلالة عملية بالبنطلون الواسع -الصورة من حسابها على الانستغرام





تميل البلوغر والإعلامية المصرية هدير موسى للإطلالات الرياضية بتنسيقات البنطلونات السوداء الواسعة، ومن أبرز الخيارات ارتدت بلوڤر رمادي اللون مع بنطلون أسود واسع واكسسوارات باللون الأسود، وظهرت في الإطلالة الثانية ببنطلون أسود واسع مع تيشيرت أبيض مخطط عرضياً بالأسود، وقميص من الجينز الأزرق واكسسوارات رياضية بألوان مختلفة.

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دلال الدوب بتنسيقات البنطلونات الواسعة

دلال الدوب باطلالة عملية -الصورة من حسابها على الانستغرام





اعتمدت المدونة الكويتية المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي دلال الدوب عدة إطلالات بالبنطلونات الواسعة السوداء، ومنها أطلت ببنطلون من الجلد الأسود مع تيشيرت ومعطف باللون الأصفر لمظهر عصري ناعم واكسسوارات حيادية الألوان، وتزينت بقميص أسود طويل مصمم باللون الأبيض المورد في الخلف مع بنطلون أسود واسع واكسسوارات حيادية الألوان.

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إطلالات البنطلونات السوداء الواسعة من دعاء عكاشة

دعاء عكاشة بتنسيق عملي -الصورة من حسابها على الانستغرام





لخيارات شبابية كاجوال تألقت البلوغر المصرية دعاء عكاشة بعدة أفكار، منها قميص أبيض طويل مخطط بالرمادي مع تيشيرت أبيض وبنطلون أسود واسع، وأكملت مظهرها باكسسوارات حيادية الألوان، ونسقت في الإطلالة الثانية بلوزة بيضاء وقميصاً أسود مزيناً بالزهور البيضاء مع بنطلون أسود واسع، وأكملت اللوك بحقيبة وحجاب باللون الأصفر مع حذاء رياضي أبيض.



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