الامارات | شاهد..الغوريلا والثعبان.. فيديو حصد 10 ملايين مشاهدة خلال ايام

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..الغوريلا والثعبان.. فيديو حصد 10 ملايين مشاهدة خلال ايام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فيديو يظهر مجموعة من قردة الغوريلا، تتعامل بشكل مضحك مع ثعبان ظهر بالقرب منها تفاعلا عالميا، ليحصد خلال أيام من عرضه عبر تطبيق " تيك توك" أكثر من 10 ملايين مشاهدة، إضافة إلى حوالي 1.4 مليون إعجاب.

تم التقاط الفيديو في متنزه مملكة الحيوان في ديزني، بولاية فلوريدا الأميركية ، ويظهر أحد حيوانات الغوريلا عندما لاحظ شيئًا يتحرك في زاوية الحظيرة بين القش. وعلى الإثر تنضم غوريلا فضولية أخرى لمعرفة ما الذي يتحرك. وبعد بضع ثوان، يصل المزيد من حيوانات الغوريلا، بما في ذلك ذكر كبير، لتواصل مجموعة الغوريلا البحث في المكان عن الثعبان.

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