9 أشياء يحاول لسانك إخبارك بها عن صحتك.. ماذا يعني الاحمرار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

ترسل لنا أجسادنا إشارات عن المشاكل والأمراض التي لا نعرف عنها في كثير من الأحيان، واللسان ليس استثناءً.

هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك معرفتها عن صحتك بناءً على لسانك، سنعرضها لكم على النحو التالي كما ذكر موقع "Brightside".

1- لون أحمر مثل الفراولة:

قد يكون هذا مؤشرًا على عدم حصولك على ما يكفي من الفيتامينات، إذا كان لامعًا أو أحمر، فهذا يعني أنه ليس لديك ما يكفي من الحديد أو فيتامين ب 12.

ويمكن أن يصبح اللسان أكثر نعومة لأن معظم براعم التذوق سوف تنعم، في الحالات الشديدة، قد تكون هناك آلام شديدة عند تناول المشروبات الساخنة وتناول الأطعمة الغنية بالتوابل، يجب عليك مراجعة الطبيب وإعادة النظر في نظامك الغذائي.

2- بني اللون:

قد تبدو اللويحة البنية على اللسان مخيفة للغاية ولكنها في معظم الأحيان علامة على سوء النظافة أو التدخين أو شرب الكثير من القهوة أو الشاي الأسود، نتيجة لذلك، يمكن أن تكون هناك رائحة كريهة من الفم ووجود صعوبات في التعرف على الأذواق، أول شيء يجب عليك فعله هو التخلي عن العادات السيئة التي تسبب البلاك وفرش الأسنان ليس فقط الأسنان ولكن أيضًا اللسان كل يوم.

3- الكثير من اللويحات البيضاء:

تعتبر اللويحة البيضاء التي تشبه الجبن القريش علامة على الإصابة بعدوى الخميرة أو داء المبيضات، تظهر هذه اللويحة عندما تنمو المبيضات البيضاء بشكل مفرط، والتي تتكون من الخميرة الموجودة في فم الشخص السليم.

يمكن أن تكون أسباب ذلك مختلفة، منها تناول المضادات الحيوية أو مرض السكري أو ضعف جهاز المناعة أو ارتفاع ضغط الدم. يوصى بمراجعة الطبيب.

4- لسان مجعد:

قد يكون مجرد علامة على الشيخوخة، وعادةً ما تكون التشققات آمنة، ولكن إذا لم تنظف أسنانك جيدًا بما يكفي، فقد تتطور العدوى.

ويمكن أن تتطور العدوى الفطرية مباشرة وتسبب ألمًا شديدًا وحرقًا، عليك حل تلك المشكلة بأدوية خاصة، أيضاً إذا كان لديك غرسات أسنان تم تركيبها بطريقة خاطئة، قد تكون السبب.

5- بقع بيضاء صغيرة على اللسان:

تكون هذه البقع علامة على وجود شيء يزعج الجلد، على سبيل المثال، يمكن أن يسبب ذلك الأسنان التي تحك اللسان باستمرار، لكن في معظم الأحيان، تحدث هذه البقع بسبب زيادة إنتاج الخلايا لدى الأشخاص الذين يدخنون 5٪ إلى 17٪ من هذه الخلايا قد تكون خلايا محتملة التسرطن، إذا لم تختف البقع في غضون عدة أسابيع، فمن المهم أن تستشير الطبيب وتجري جميع الفحوصات اللازمة.

6- البقع والبثور الحمراء:

تكون البقع والبثور الحمراء التي لا تختفي لفترة طويلة من أعراض مرض خطير، غالبًا ما تكون مرتبطة بسرطان اللسان، يجب أن ترى الطبيب على الفور.

7- إحساس حارق:

هو الأكثر شيوعًا عند النساء اللائي يعانين من انقطاع الطمث وينتج عن تغيرات هرمونية كبيرة، خاصة بعد بدء انقطاع الطمث مباشرة، إذا كانت لديك هذه المشكلة، يجب أن ترى طبيبك، هناك سبب آخر لذلك يمكن أن يكون استخدام معجون أسنان خاطئ، فبعض الناس لديهم حساسية من بعض المكونات.

8- النتوءات والغمازات:

هذه ميزة نادرة جدًا وليست خطيرة على الإطلاق، إذا لم يكن لديك أي ألم، فلا داعي للقلق، لكن الجميع مختلفون.

9- تقرحات مؤلمة:

إذا كنت تعاني من تقرحات مؤلمة، فهذه علامة على مرض القلاع الفموي، وهو مرض أكثر شيوعًا عند الأطفال، ولكن يعاني منه أيضًا 20٪ من البالغين، تعتبر القروح علامة على الإجهاد وضعف جهاز المناعة، عادة ما تختفي في غضون أسبوعين، في حالة عدم حدوث ذلك، نوصي بمراجعة الطبيب، أيضًا، يجب أن تحصل على راحة جيدة وأن تعتني بصحتك بشكل أفضل.