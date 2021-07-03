أشياء يفعلها الآباء تزيد من غضب الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

إذا كنت أحد الوالدين، فأنت تعلم أن تربية الأطفال ليست مهمة سهلة. في الواقع، قد يكون من الصعب جدًا القيام بذلك، كونها تتطلب المثابرة والتفكير الذكي، ولا يوجد دليل يحتوي على جميع الإجابات الخاصة بموقف المحدد.

ومع ذلك، هناك بعض السلوكيات المحددة من أطفالنا والتي لا نفهمها تمامًا، ومن خلال محاولة تصحيحها، قد نجعل الأمور أسوأ، ما قد يكون محبطًا ومرهقًا لكل من الآباء والأطفال.

الخبر السار هو أن هناك بعض التفسيرات عندما يفعلون أشياء غريبة مثل قص شعرهم أو عندما يرفضون الذهاب إلى مكان ما معك.

وهناك 10 أشياء يفعلها الأطفال والتي قد يسيء الآباء تفسيرها على أنها سلوك سيء، ولكن هذا ليس كذلك في الواقع، وأردنا مشاركتها لكم وفقا لموقع Bright Side

1. حاول السيطرة على أي رد فعل اندفاعي قد يكون لديك

في العديد من المناسبات، يمكن للوالدين الشعور بالإحباط بعد إخبار أطفالهم بعدم القيام بشيء وعدم مرور ثانية قبل أن يفعلوا نفس الشيء بالضبط الذي طلبناه منهم ألا يفعلوه.

والحقيقة هي أن الأطفال لا يستطيعون دائمًا التحكم في دوافعهم لكسر القواعد. ضبط النفس هو مهارة لم يتم تطويرها بالكامل حتى سن المراهقة، لذلك يمكنك أن تتوقع أن تكون عملية التعلم لتنظيم الدوافع طويلة وبطيئة.

يعد الحفاظ على الهدوء والتجمع أمرًا أساسيًا للقدرة على التعامل مع هذا النوع من المواقف، حيث يمنحك بشكل أساسي الوقت الكافي للتفكير وتقديم الاستجابة الأكثر فائدة للطفل، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا نواياك كوالد.

2. المبالغة في التحفيز

من الجيد الحفاظ على نشاط أطفالنا من خلال تشجيعهم على المشاركة في الأنشطة التي تساعدهم على الازدهار.

ومع ذلك إذا أفرطنا في تحميل يومهم بالمهام، فقد نشجع في الواقع على التحفيز المفرط. يحدث هذا عادةً عندما يتعرض الأطفال لنشاط بدني مفرط، وتجارب مكثفة مستمرة، وأصوات عالية، من بين أشياء أخرى.

ما تشترك فيه كل هذه الأشياء هو أنها مربكة للأطفال ويمكن أن تجعلهم في الواقع يشعرون بالإرهاق. سوف ينعكس هذا على مزاجهم ويمكن أن يجعلهم أيضًا مفرطي النشاط.

وقد تختلف ردود الفعل على هذا التحفيز المفرط حسب عمر الطفل. بعض الأمثلة على هذا النوع من السلوك هي:

عند الأطفال حديثي الولادة والرضع: تقلب المزاج، والتعب، وإبعاد وجوههم، وإحكام قبضتهم، والركل.

في الأطفال الذين يذهبون إلى مرحلة ما قبل المدرسة: التعب، وتقلب المزاج، والبكاء دون القدرة على شرح مشاعره ، ونوبات الغضب على الأرض، ورفض الانخراط في أي نشاط آخر.

في الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة الابتدائية: الحماقة، البحث عن المزيد من الاهتمام، طلبات المساعدة أكثر من المعتاد في المدرسة أو في المهام المنزلية.

لهذا السبب يوصى بموازنة الأنشطة مع لحظات الهدوء حتى يشعر الأطفال بالأمان والهدوء.

3. عدم معرفة كيفية قراءة عواطفهم في ظروف خاصة

في بعض الأحيان، كشخص بالغ قد تواجه تقلبات مزاجية، على سبيل المثال، قد تكون متعبًا أو تكون ليلة نوم سيئة، أو عندما تكون متوترًا أو ببساطة عندما تكون جائعًا.

يحدث نفس الشيء للأطفال، لكن الاختلاف الرئيسي هو، تمامًا كما ذكرنا سابقًا، أن قدرتهم على التحكم العاطفي في هذه المواقف الخاصة أقل بكثير من قدرة البالغين.

لذلك، من خلال مراقبة هذه التقلبات المزاجية، يمكننا التصرف بشكل أكثر فاعلية لأن الأطفال لا يعرفون دائمًا كيفية توصيل ما يحدث لهم.

هناك عدة طرق للتواصل معهم حتى يكون لديهم الثقة لإخبارك بما يشعرون به أو ما مروا به خلال اليوم. يجب أن تبدأ دائمًا بالتأكد من أنهم في بيئة هادئة بحيث يمكنك أن تسألهم مباشرة. من الضروري أيضًا فهم ما يحدث للطفل.

من أجل القيام بذلك، يمكنك مشاركة حكاية من حكايتك تتعلق بالموقف نفسه، ما قد يسمح لك بإنشاء اتصال عاطفي وعاطفي.

4. عدم السماح لهم بالتعبير عن مشاعرهم السلبية

يعاني الأطفال من نفس المشاعر مثل البالغين، ولا يمكنهم إخفاءها أو قمعها. ويرتبط هذا أيضًا بما ذكرناه سابقًا عن الأطفال الذين لم ينتهوا من تطوير مهارات ضبط النفس لديهم.

علاوة على ذلك، فهم لا يعرفون دائمًا كيف يعبرون عن مشاعرهم بالكلمات. لهذا السبب من المهم جدًا محاولة مساعدتهم في العثور على الكلمات المناسبة للتحدث عنها.

من الطرق الجيدة لفعل ذلك أن تسألهم مباشرة عما يحدث، بالإضافة إلى منحهم مساحة. يمكنك أيضًا اللجوء إلى المسلسلات أو الأفلام التي يحبونها لترجمة ما يشعرون به إلى واقع ملموس.

5. لماذا لا يسترخ الأطفال لفترة

في كثير من الأحيان يمكن أن يشعر الآباء بالإحباط لأنه كشخص بالغ يصعب فهم سبب عدم قدرة الأطفال على الاسترخاء لفترة من الوقت.

وبغض النظر عن مقدار ما تطلبه من الطفل أن يقف ساكناً، فلن يفعل ذلك. معظم الأطفال ممتلئون بالطاقة لدرجة أنهم يشعرون في الواقع بالحاجة الملحة للتحرك.

لهذا السبب، قد يكون من الأفضل مساعدتهم على توجيه تلك الطاقة إلى شيء يوازنها. يمكنك، على سبيل المثال الذهاب للعب في الحديقة أو ركوب الدراجة أو لعب كرة القدم أو أي رياضة أخرى تتطلب منهم التحرك، وما إلى ذلك.

6. كبح مساعيهم نحو الحكم الذاتي

مثل معظم البالغين، يحب الأطفال في الواقع أن يكونوا مستقلين ويشعرون أن لديهم رأيًا أو أن بإمكانهم اتخاذ قراراتهم الخاصة.

ربما لاحظت من قبل أنهم يميلون إلى التمرد على والديهم عندما يحاولون مساعدتهم في شيء ما.

بالنسبة للآباء، غالبًا ما يظهر ذلك على أنه شيء غريب ويمكن أن يواجهوا صعوبة في فهم سبب تفاعل الأطفال بالطريقة التي يتصرفون بها.

ومع ذلك، إذا أراد الطفل أن يرتب فراشه بنفسه، فمن الأفضل تركه يقوم بذلك. بعد كل شيء، هذه هي أفضل طريقة لإعلامهم بأنهم سيكونون قادرين على تنفيذ خططهم وبالتالي جعلهم يشعرون بمزيد من الاستقلالية.

7. عدم فهم الجانب السلبي لقوتهم

كل شخص مختلف بما فيهم الأطفال بالطبع، وهذا يعني أن لدينا جميعًا مجموعات مختلفة من المهارات، إذ يمكن لبعض الأشخاص التركيز أكثر، والبعض الآخر يميل إلى أن يكون أكثر سهولة، والآخر قد يكون أكثر حرصًا أو يميل إلى الكمال.

تمامًا مثل العملات المعدنية، فإن كل المهارات لها جانبان. على سبيل المثال، يمكن أن يكون السعي للكمال مفيدًا للعمل، ولكنه قد يسبب مشاكل في التفاعلات البشرية.

كما ترى من هذا المثال، قد تبرز نقاط القوة في مجموعة مهارات الشخص في أنشطة محددة. فالطفل الذي يسعى إلى الكمال في المدرسة، على سبيل المثال، قد يصرف انتباهه بشدة في المنزل.

من الضروري ألا ننس أبدًا أنه يجب على الآباء أن يكونوا قادرين على التمييز بين السلوك الذي يظهره الطفل في لحظة معينة، عن سلوك الطفل في الواقع.

يوصى بتحديد السلوكيات غير المرغوب فيها من أجل تصحيحها وفي نفس الوقت عدم الإشارة إلى أن شخصيتهم ليست صحيحة. سيؤدي القيام بهذا الأخير إلى منع تعرض الأطفال للضرر النفسي الآن وفي المستقبل.

8. تعطيل رغبتهم في اللعب

كما ذكرنا أعلاه، يمكن للأطفال أن يتمتعوا بقدر كبير من الطاقة، وبالتالي الكثير من الدافع للعب. إذا كان طفلك على هذا النحو، يجب أن تضع في اعتبارك أن اللعب جزء أساسي من نموه لأنه يساعده بالفعل على تطوير مهارات مختلفة وتعلم أشياء جديدة.

ومع ذلك، في بعض الأحيان لا يتمكن البالغون من فهم دعوة الطفل للعب أو يخلطون بينها وبين السلوك السيئ، في حين أنهم في الواقع، يريدون فقط مشاركة عواطفهم والتواصل مع الآخرين. هذا هو السبب في أنه من الجيد قبول هذا العرض للعب، حتى لو كان يقطع بعض النشاط اليومي.

9. العدوى العاطفية

الأطفال مثل الإسفنج، فهم يتفاعلون مع المواقف والعواطف والعقليات التي يمتلكها آباؤهم أو قدوة أخرى من حولهم. هذا يعني أنه إذا تعرض البالغون للضغط باستمرار، فمن المرجح أن يظهر أطفالهم هذا المزاج أيضًا.

يمكن تفسير رد فعلهم بظاهرة تسمى العدوى العاطفية، والتي وفقًا لعلم الأعصاب، هي تأثير تقليد يتجاوز مجرد نسخ الإيماءات ويذهب إلى أبعد من ذلك لنشر العواطف كما لو كانت ردود فعل إيجابية تطفو في الغرفة. هذا هو السبب في أهمية الحفاظ على بيئة هادئة حتى يتمكن الطفل من امتصاص المشاعر الإيجابية.

10. وضع حدود غير فعالة

دائمًا ما يكون التناقض فيما يتعلق بالحدود عاملًا محيرًا للأطفال، لأنهم لا يفهمون لماذا في يوم من الأيام يكافأون بحلوى بدون سبب واضح.

وفي اليوم التالي لم يفعلوا ذلك، حتى لو قاموا بنفس الإجراء. من المهم جدًا الالتزام بالقواعد التي تفرضها على الطفل، سواء كان ذلك لمكافأته أو وضع حدود. هذا لأن الأطفال يمكن أن يصابوا بالإحباط بسبب عدم وجود قواعد واضحة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية بسرعة كبيرة.