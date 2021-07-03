احذرها.. 9 عادات شائعة تؤثر سلبا على مظهرنا دون أن ندري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

العديد من العادات والسلوكيات الخاطئة التي نمارسها يوميا تؤثر على مظهرنا بالسلب دون أن ندري، أو نلتفت لهذا الأمر.

ونعرض لكم على النحو التالي بعض من الأخطاء التي نرتكبها غالبًا، وما يمكننا القيام به حيالها، وذلك وفقا لما ورد في موقع "brightside".

1- لمس وجهك وذقنك أثناء الجلوس أمام الكمبيوتر:

نقضي الكثير من الوقت أمام أجهزة الكمبيوتر على مدار اليوم، وغالبًا ما نلمس وجوهنا بأيدينا دون التفكير في ذلك، يؤدي دعم ذقنك بذراعك إلى إزاحة العظم اللامي تدريجياً وتعطيل الدورة الدموية، هذا يمكن أن يؤدي إلى وجود ذقن مزدوجة وشيخوخة بشرتك بشكل أسرع.

يمكن أن يؤدي لمس وجهك بأيدِ متسخة إلى مشاكل الجلد، خاصة إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب والتهيج، تظهر الرؤوس السوداء أيضًا على وجهك لسبب ما، ويمكن بالفعل اكتشاف الهربس بهذه الطريقة و 80٪ من الوقت، هو كذلك.

2- وضع ساق أعلى ساق:

يمكن أن يكون هذا الوضع ضارًا جدًا لأولئك الذين يعانون من الدوالي أو المعرضين للخطر، يتعطل تدفق الدم ويمكن أن تظهر المشاكل الصحية بسرعة كبيرة.

تشمل المشاكل المتأخرة للآخرين ألم أسفل الظهر وحتى في الأعضاء التناسلية، يحدث الألم بسبب الوضع الخاطئ للعمود الفقري، مما يؤدي إلى الضغط على أسفل الظهر.

3- تمشيط شعرك بالفرشاة بعد الاستحمام:

يعد تمشيط شعرك بعد الاستحمام أحد أكثر الإجراءات شيوعًا وغريزيًا تقريبًا، لكنها ضارة جدًا لشعرك، والسبب هو أن الشعر المبلل أكثر عرضة للتأثر من الشعر الجاف وأن تمشيطه يضر به، لذلك سوف يصبح شعرك خفيفاً مع الوقت.

للحفاظ على جمال شعرك، استخدمي منشفة لتجفيفه بلطف بدلًا من فركه واتركيه يجف بشكل طبيعي، بعد أن يجف شعرك تمامًا، ابدئي في تمشيطه من الأسفل بغض النظر عن الطول.

4- استخدام هاتفك الذكي قبل النوم:

يعمل الضوء الأزرق نفسه أيضًا على منع إنتاج الميلاتونين، مما قد يؤدي إلى تعطيل جدول نومك الداخلي، قد لا نلاحظ الحرمان من النوم، لكن جسدنا يلاحظ، علاوة على ذلك، بالإضافة إلى المشاكل التجميلية البسيطة، يمكن أيضًا أن يتأثر جهاز المناعة والغدد الصماء بشكل خطير.

5- وضع واقي الشمس على وجهك فقط:

لقد تعلمت جميع السيدات الجميلات بالفعل أن بشرتهن بحاجة إلى الحماية من أشعة الشمس حتى في الظروف الحضرية، ومع ذلك، لا يدرك البعض حقيقة أنك تحتاج إلى وضع الكريم ليس فقط على وجهك، ولكن على رقبتك وصدرك ويديك أيضًا، كلما تقدمنا في السن، أصبحنا أكثر عرضة لتلف الجلد الناجم عن التعرض لأشعة الشمس.

وبالطبع، يجب أن نتذكر أن نعتني بصدرنا ورقبتنا تمامًا كما نعتني بوجهنا، من حيث الرطوبة والتغذية.

6- تصحيح حاجبيك ووضع المكياج فوراً:

كل حركة للملاقط عبارة عن صدمة ميكروية وطريقة لحدوث العدوى، يجدر تذكر ذلك وعدم وضع المكياج فور تصحيح الحاجب.

من الأفضل مسح الجلد بمطهر خفيف، من الجيد تنظيف وغسل فرش المكياج كل أسبوعين تقريبًا، يأتي خطر الإصابة أيضًا من الملقط المتسخ، لذلك، يجب أيضًا تطهيرها بشكل منتظم.

7- عمل اسكراب:

لم تتم الموافقة على مقشراتنا العطرية المفضلة من قبل معظم خبراء التجميل، يؤدي سوء استخدام وسائل التقشير إلى زيادة إنتاج زيت الجلد مع بقاء الجلد جافًا.

قد يكون الحل الجيد هو استبدال المقشر بتقشير يعتمد على حمض اللاكتيك أو الجليكوليك.

8- مضغ العلكة:

لدينا بعض الأخبار السيئة عن محبي العلكة، يمكن أن يتسبب المضغ المستمر في أن يتخذ فكك أشكالًا مختلفة، قد يؤدي هذا عاجلاً أم آجلاً إلى تغييرات، مثل التجاعيد حول زوايا الفم، والتي يصعب التخلص منها.

يقترح الخبراء، استبدال علكة المضغ المفضلة لديك بمعطر مختلف، مثل شرائط التنفس، أو الحلوى، أو الفم.

9- الاستحمام في الماء الساخن:

قد يكون الحمام أو الدش الساخن جدًا أفضل وسيلة للاسترخاء لشخص ما، ومع ذلك، فإن هذه الحمامات العادية لا تحمل أي شيء مفيد لبشرتك، تأثيرها على الجلد مشابه لحروق الشمس، ومن هنا يأتي التهيج والجفاف والعدوى والحكة.

ينصح أطباء الجلد بتقليل درجة حرارة الماء، وتقليل الوقت الذي يقضيه في الماء، وتذكر استخدام مرطب بعد الاستحمام، واختيار منتجات الاستحمام الأكثر نعومة بدون نكهات أو بارابين أو جزيئات عدوانية.