10 أسرار غريبة لا تعرفها عن جسدك.. "الأنف تصبح ساخنة عند الكذب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لا يوجد شيء مدهش أكثر من جسم الإنسان، والكثير من الأشخاص لا يعرفون الكثير من الأشياء عن أجسامهم، لذا يجب البحث عن تلك الأشياء الغريبة لمعرفتها، كما أورد موقع "brightside" الأمريكي.

1- أنفنا تزداد سخونة عندما نكذب:

تزداد حرارة أنفنا عندما نكذب، لأنه في كل مرة يتم فيها بذل جهد عقلي، يتم تنشيط جزء من دماغنا يسمى insula، ما يؤدي إلى تغيير درجة الحرارة حول أنفنا وفي الزوايا الداخلية لأعيننا.

2- لدينا توهج طبيعي:

لا يمكننا رؤيته، لكن البشر لديهم تلألؤ بيولوجي خاص بهم، حيث وجد الباحثون أن جسم الإنسان يضيء أثناء النهار، وتكون مناطق الجبهة والرقبة والخد هي الأكثر إشراقًا، ويحدث هذا لأن تنفس الخلايا ينتج عنه جذور حرة تتحد مع الدهون والبروتينات العائمة في الهواء لتكوين فوتون أو بعبارة أخرى، وميض.

3- تنمو أظافر الأصابع بشكل مختلف من يد إلى أخرى:

نظرًا لأنك تستخدم يدك المسيطرة أكثر، فهذا يعني أن أظافر تلك اليد تنمو بشكل أسرع من اليد الأخرى غير المستخدمة بشكل كافي، حيث يرسل الدماغ المزيد من الدم والعناصر الغذائية إلى يدك المسيطرة، مما قد يسرع من نمو الأظافر.

4- يمكن تجديد بصمات الأصابع:

إذا كنت تؤذي أصابعك أو تعمل بمواد خشنة كل يوم، فمن المحتمل أن تختفي بصمات أصابعك، ولكن لا تقلق لأنهم لديهم القدرة على تجديد أنفسهم بسرعة كبيرة.

5- يمكن أن يكون لدينا وحمات زرقاء:

يمكن أن تحتوي الوحمات على 9 ألوان مختلفة، بما في ذلك اللون الأزرق، ويطلق عليها البقع المنغولية وعادة ما تظهر في أسفل ظهور الأطفال، وتختفي عند بلوغهم سن 3 أو 4 سنوات.

6- قد ينمو الشعر بشكل أسرع عند السفر بالطائرة:

يمكن أن يؤدي الضغط الجوي المرتفع الذي يظهر عند السفر على متن طائرة أو أثناء الغوص تحت الماء إلى جعل شعرك ينمو بشكل أسرع، وفي الواقع، يفكر الباحثون الآن في استخدام بلازما الغلاف الجوي لعلاج الصلع وداء الثعلبة في المستقبل.

7- 25٪ من عظام البالغين موجودة في أقدامهم:

جزء صغير من أجسامنا، ولكن ذو أهمية كبيرة، تحتوي أقدامنا على 26 عظمة لكل منها وأكثر من 100 عضلة وأوتار وأربطة حتى أصغر عظمة في قدمك هي المسؤولة عن تزويدك بالقوة والثبات والتوازن.

8- يمكن للأطفال أن يتنفسوا ويبتلعوا في نفس الوقت:

كبالغين، إذا ابتلعنا وتنفسنا في نفس الوقت، فمن المحتمل أننا سنختنق، لكن هذا لا يحدث للأطفال حتى سن 3 أشهر، وتقع حنجرة الرضيع في مكان مرتفع في التجويف الأنفي، ومع تقدمهم في السن، تنخفض إلى أسفل الحلق.

9- تتحول معدتنا أيضًا إلى اللون الأحمر عندما تحمر خدودنا:

عندما نستحم، يتم إطلاق الأدرينالين في أجسامنا، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، نظرًا لأن معدتنا لديها شبكة شعيرات دموية واسعة، فإن الاحمرار الناتج عن ارتفاع كمية الدم يمكن أن يكون مرئيًا ليس فقط على الخدين ولكن أيضًا في المعدة أيضًا.

10- الأطفال لديهم عظام أكثر من البالغين:

يولد الأطفال بـ 300 عظمة، بينما يبلغ عمر البالغين 206 عظمة يكون لدى الرضع مزيد من الغضاريف و "المساحات اللينة" في جميع أنحاء أجسامهم، والتي ستتحول مع نمونا إلى عظام، كما تسمح هذه الفراغات للعظام بالاندماج معًا، ولهذا السبب نفقد 94 منها في مرحلة البلوغ.