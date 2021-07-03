كيف تتعامل مع الأشخاص الذين يستنزفون طاقتك؟.. إليك بعض النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

إذا كان هناك شخص ما في حياتك يشكو دائمًا، ويطلب منك مساعدته وتهدئته دون تقديم أي شيء في المقابل، فمن المحتمل أن يكون شخصًا مستنزفًا عاطفيًا لطاقتك، خاصة إذا لاحظت أنك تشعر بالإرهاق في كل مرة تتحدث معهم.

لذا استعرض موقع "brightside"، بعض الطرق والنصائح التي يمكنك القيام به عندما يقوم شخص قريب منك باستنزاف طاقتك، فيما يلي:



- لا تحاول أن تقدم حلاً:



عندما يأتي إليك شخص ما بشأن مشاكله، لا تحاول حلها، ما يمكنك فعله هو دعمهم عاطفيًا، لكن ليس عليك أن تلعب دور المعالج أو الوالد الذي يحل جميع مشاكلهم نيابة عنهم.

ضع هذه المسؤولية مرة أخرى على عاتقهم وشجعهم على اتخاذ القرارات بأنفسهم لأنهم يعرفون ما هو الأفضل لهم.



- اقترح الحصول على مساعدة:



إذا كان الشخص يشكو باستمرار من حياته، فهو دائمًا غير سعيد بشأن شيء ما، فقد تكون علامة على أن الشخص بحاجة إلى مساعدة نفسية.

وعلى الرغم من أنك قد تدعمهم عاطفيًا مؤقتًا، إلا أن ذلك لن يصلح السبب لجميع مشكلاتهم، والتي قد تكون مشكلات تتعلق بالصحة العقلية.



- الحد من الاتصال بك:



حاول أن تحد من الوقت الذي تقضيه مع الأشخاص الذين تجدهم مستنزفين لطاقتك، على سبيل المثال، يمكنك أن تقرر عدم الرد على رسائلهم إذا في الصباح، أو في وقت متأخر من الليل، أو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

إذا جاءوا إليك شخصيًا، فأخبرهم على الفور أنك ستستمع إليهم ولكن ليس لديك الكثير من الوقت وستحتاج إلى الذهاب قريبًا، لن يجعلك هذا شخصًا أو صديقًا سيئًا، بل ستعطي قيمة أكبر لوقتك وطاقتك التي يمكن الاستفادة منها بشكل أفضل في مكان آخر.



- ضع حدودا:



غالبًا ما لا يفهم الأشخاص الذين يستنزفون طاقتك حدودك، قد يتحدثون معك حول مواضيع لا تشعر بالراحة في مناقشتها، أو يظهرون دون سابق إنذار في منزلك، أو يتصلون بك لإبلاغك بمشاكلهم عندما تكون في العمل، وبناءً على مدى قربك من هذا الشخص، اشرح لهم ما هي حدودك، لا تكن غاضبًا أو عدوانيًا، ولكن افعل ذلك بحزم حتى يفهموا أنك تقصد ذلك حقًا.



- فكر في إبعاد نفسك:



إذا لاحظت أن العلاقة مع الشخص الذي يستنزف طاقتك لها تأثير سلبي للغاية على صحتك العقلية وأنك تعاني بالفعل من ذلك، فقد يكون من الجيد استبعاد هذا الشخص من حياتك، وإذا كانت العلاقة سامة ويستخدمونك للشعور بالراحة تجاه أنفسهم دون رد أي شيء، من الأفضل الابتعاد على الفور.



- احتفظ بهدوئك:



بعض الناس لا يشتكون من حياتهم، بل يتفاخرون بها، ويريدون أن يشعروا بأهميتهم، ويحتاجون إلى التحقق العاطفي من صدقك، حتى أنهم قد يقللون من شأن الآخرين ليشعروا بالرضا عن أنفسهم.

إذا كان شخص ما يضيع وقتك وطاقتك بهذه الطريقة، فحاول ألا تتصرف بعدوانية، يريدون أن يشعروا بالتقدير، لذلك عندما ترد عليهم ، قل شيئًا لطيفًا أولاً، ومع ذلك، بعد ذلك ، قم أيضًا بتوضيح وجهة نظرك.



- استخدم طريقة "الصخرة الرمادية":



يتغذى الأشخاص الذين يستنزفون طاقتك على رد فعلك العاطفي لما يقولونه لك، لذا إذا كنت تريدهم أن يتوقفوا عن مضايقتك، فلا تظهر أي مشاعر، كما لو كنت صخرة، اجعل إجاباتك قصيرة وواقعية، يمكنك حتى أن تتصرف بالملل أو التعب أو المرض، وسوف يرون أنهم لا يحصلون على ما يريدون منك.