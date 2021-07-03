8 حيل نفسية لقراءة عقول الأشخاص.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لقد مررنا جميعًا بلحظات حيث كنا نتمنى أن نتمكن من قراءة ما يفكر فيه الآخرون، ولكن يمكنك بالفعل قراءة الأشخاص بمجرد ملاحظة لغة جسدهم، كما أورد موقع "brightside" الأمريكي.

1- اتبع عيونهم:

إن النظر إلى اليمين وإلى الأعلى يدل على الكذب، ولكن النظر إلى اليسار وإلى الأسفل أثناء التحدث يدل على أن المتحدث إما يتذكر الحقائق أو يجمع أفكاره.

2- الإيماءت بالرأس كثيرًا:

في بعض الأحيان عندما نتحدث عن شيء قد لا يكون الشخص الآخر مغرمًا به، فقد يبدأ في الإيماء بشكل متكرر ومفرط، لذا إذا شك شخص ما في قدرته على اتباع التعليمات، فإنه يهز رأسه كثيرًا.

3- التظاهر بالابتسامة:

يشتكي الكثير منا من التجاعيد التي تظهر في وقت مبكر جدًا، ولكن ما لم نكن نعرفه هو أن التجاعيد يمكنها في الواقع أن تخبرك ما إذا كانت الابتسامة حقيقية أم لا.

4- الفك المشدود:

الفك المشدود هو علامة على التوتر، لذا إذا رأيتهم يفعلون ذلك، فهذا يعني أنهم يفكرون في شيء مرهق، وعلى أي حال، سواء لاحظوا ذلك أم لا، يحدث ذلك دون وعي.

5- تزييف المشاعر:

يتم الكشف عن المشاعر في تعبيرات الوجه بشكل متساوٍ، لذلك إذا كان جانب واحد من وجهه أكثر نشاطًا من الآخر، فقد يقوم بتزييف المشاعر.

6- انتبه عندما يرفعون أيديهم:

يعطي رفع اليد بطولها الكامل بوضعية مريحة هالة قوية ومهيمنة، على العكس من ذلك، فإن رفع اليد تحت مستوى الرأس يشير إلى عدم الأمان والخجل.

7- راحة اليد:

هناك الكثير من إيماءات اليد التي يمكن أن تعني شيئًا أو آخر، من بينها إذا كانت راحة يدك متجهة لأعلى، فهذا يعني أنك تقترح أو تطلب شيئًا، وإذا كانت راحة يدك متجهة لأسفل، فهذا يعني أنك تطلب شيئًا.

8- انتبه إلى بعدهم:

انتبه إلى مدى قرب الشخص منك لتحديد ما إذا كان ينظر إليك بشكل إيجابي، وإذا تراجع شخص ما عندما تقترب، فقد يكون ذلك علامة على أن الاتصال ليس متبادلاً، وفي بعض الأحيان يمكنك حتى معرفة العلاقة بين شخصين وفقًا للمسافة بينهما.