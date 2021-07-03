توقعات الأبراج اليوم 3-7-2021: يوم هادىء لـ السرطان.. ونصيحة طبية لـ الجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:
لديك قدر كبير من القدرة على التحمل، إن التواصل مع قوتك وقدرتك على التحمل ليس بالأمر السهل تمامًا.
برج الثور:
ستبدأ اليوم بالتفكير في عملية جذب الأشخاص حتى لو كنت تقدر الرفاهية، يجب أن تكون حذرًا ويقظًا.
برج الجوزاء:
اليوم يجب أن تحاول وضع اللمسات الأخيرة على شخصيتك وتبحث عن مزيد من الأصالة في علاقاتك الشخصية والمهنية.
برج السرطان:
سيكون اليوم هادئًا وتشعر بقوة تجاه الانتهاء من كل ما تتعهد به.
برج الأسد:
أنت متسامح للغاية تجاه شخص معين في محيطك، ربما يرجع ذلك إلى طبيعتك الكريمة
برج العذراء:
اليوم قد يكون لديك اختلاف في الرأي مع أحد الأقارب، ستحاول حل هذه المشكلة،عليك أن تحاول حل الأمور معًا.
برج الميزان:
إذا شعرت ببعض العنف من حولك مؤخرًا فسوف تسعد بمعرفة أنه يمكنك التئام جروحك اليوم.
برج العقرب:
حان الوقت للتركيز على حياتك الشخصية، بعد أن كانت مليئة بالعواطف الجديدة والعميقة.
برج القوس:
تميل إلى إنفاق الكثير من المال، ولديك الفرصة لتحقيق الكثير من الأرباح.
برج الجدي:
غالبًا ما تهمل صحتك وجسمك، وحان الوقت للتفكير في إجراء فحص طبي ليكون في الجانب الآمن.
برج الدلو:
عليك اليوم بالتركيز على صحتك وممارسة أنشطة لتعزيز الصحة، وحاول الاسترخاء وابحث عن رياضة تستمتع بها.
برج الحوت:
ستكون الأسابيع القليلة المقبلة مليئة بالتغييرات في حياتك الشخصية، حاول أن تظل يقظًا.