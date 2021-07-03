هل تعاني من بق الفراش؟.. إليك بعض الطرق للتخلص منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تعتبر بق الفراش حشرات صغيرة ماصة للدماء يمكن أن تدخل منزلك وتعيش في الأثاث والمفروشات، وداخل الشقوق والأماكن التي يصعب الوصول إليها، ويمكن أن تترك ندوبًا إذا خدشت اللدغة كثيرًا.

لذا نذكر لكم في السطور التالية، مجموعة من الطرق التي تساعدك في التخلص من بق الفراش، وفق ما نشر موقع "stylecraze".

- استخدام مجفف الملابس

يمكن أن يساعد استخدام مجفف الملابس في التخلص من حشرات الفراش في الأدوات المنزلية مثل الألعاب أو الأحذية أو الملابس أو الفراش.

- تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها

يمكن أن يساعد تنظيف الأماكن الموبوءة على نطاق واسع في القضاء على بق الفراش، عن طريق استخدم خرطوم تفريغ مناسب لتنظيف كل الأماكن التي يصعب الوصول إليها في الأثاث، وحوامل السرير، والأزرار وحواف الفراش والسجاد.

- استخدام الكحول

يمكنك استخدام الكحول أيضا للتخلص من بق الفراش، ما عليك سوي وضع بعض الكحول في زجاجة رذاذ، ثم رشي جميع الأماكن التي يمكن أن يكثر بها بق الفراش.

ويمكنك القيام بذلك مرة واحدة يوميًا، إذ يعد الكحول فعالا لقتل بق الفراش، عن طريق إذابة خلاياها، كما أنه يعمل كطارد.

- سد الشقوق

يمكن أن يمنع سد جميع الشقوق والفجوات بق الفراش من دخول منزلك، حيث يمكنه أيضًا منع الآفات من غزو المنازل المجاورة الأخرى، ويمكنك القيام بذلك باستخدام مادة شائعة لتساعد في هذا الصدد، غالبًا ما يستخدم لإغلاق التسرب في الأنابيب والهياكل الأخرى.

- التنظيف والتطهير المستمر

يمكن أن يساهم التنظيف والتطهير المستمر للمناطق السيئة، وملاءات السرير والملابس المتسخة، في القضاء على حشرة بق الفراش.

- استخدام بعض الزيوت الأساسية

كل ما عليك سوي وضع 10-15 قطرة من زيت الليمون أو زيت الأرز مع القليل من الكحول في زجاجة رذاذ، ثم رشي في جميع أرجاء المنزل، مرة يوميا، حيث لا يمكن للرائحة القوية للزيوت الأساسية أن تصد بق الفراش فحسب ، بل تقتلها أيضًا.

- أوراق فاصولياء الكلى

ضعي القليل من أوراق الفاصوليا في جميع المناطق التي من المرجح أن تصاب بق الفراش، حيث تحتوي هذه الأوراق على شعيرات مجهرية معقوفة تسمى trichomes، غالبًا ما تصطاد بق الفراش عن طريق تخريب أقدامهم.

هذه الأشياء يجب تجنبها عندما تجد بق الفراش:

- تجنب استخدام المبيدات الزراعية على بق الفراش لأنها شديدة السمية.

- لا تستخدم المنتجات التي تحتوي على ملصقات لا تفهمها.

- الابتعاد عن تخزين أي أدوات منزلية تحت السرير.

- لا تنقل الأثاث أو العناصر الأخرى المصابة من غرفة إلى أخرى، لأنها تزيد من خطر انتشار الحشرات.

كيف تتحقق من بق الفراش في المنزل؟ كيف تنظف بق الفراش؟

يمكنك التحقق من انتشار بق الفراش في منزلك من خلال البحث عن العلامات التالية:

- بقعة صدأ على الفراش، والتي يمكن أن تكون ناجمة عن حشرة البق.

- البقع الداكنة الصغيرة التي تميل إلى النزف في المنطقة المصابة، مثل هذه البقع يمكن أن تكون براز بق الفراش.

- بيض صغير وقشر البيض.

بمجرد اكتشاف هذه العلامات، جرب أيًا من الطرق المذكورة أعلاه للتخلص من بق الفراش، يجب عليك أيضًا الاتصال بمكافحة الآفات إذا لزم الأمر.