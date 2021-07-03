الامارات | أكاديمية الأوسكار ليست «بيضاء جداً».. منذ اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأوسكار ليست «بيضاء جداً».. منذ اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل أكاديمية الأوسكار سنة 2021 توجهها إلى التنوّع، بعدما كان يؤخذ عليها طويلاً أنها ذكورية جداً، وبيضاء جداً، إذ أظهرت قائمة، نشرت أول من أمس، بأسماء الأعضاء الجدد الذين سينضمون إليها، أن 46% من هؤلاء نساء، وأن 39% منهم ينتمون إلى الأقليات العرقية التي «لم تكن تحظى بتمثيل كافٍ» في المنظمة.

ومن أبرز من تضمهم قائمة الأعضاء الجدد، الممثل الإنجليزي روبرت باتينسون («تينيت» وسلسلة «توايلايت»)، والممثلة البلغارية ماريا باكالوفا («بورات سابسيكوينت موفي فيلم»)، وزميلتها المتحولة جنسياً لافيرن كوكس («بروميسينغ يونغ وومان»)، ونجما فيلم «ميناري» الكوريان الجنوبيان يوه جونغ يون وستيفن يون.

أما من المخرجين، فتضم القائمة مخرج «ميناري» أيضاً لي أيزك تشانغ، والتونسية كوثر بن هنية («الرجل الذي باع ظهره»)، والبريطاني إميرالد فينيل («بروميسينغ يونغ وومان»)، والكاتب الفرنسي فلوريان زيلر، الذي فاز بجائزة الأوسكار هذه السنة عن سيناريو «ذي فاذر» المقتبس من إحدى مسرحياته.

وفي فئة الموسيقى، انضمت إلى الأكاديمية المغنية جانيت جاكسون.

وشملت دفعة المنضمين سنة 2021 إلى أكاديمية فنون السينما وعلومها 395 عضواً، أي أقل من السنوات السابقة بنحو النصف. وأوضحت الأكاديمية أن خفض عدد الأعضاء الجدد يفسر بالحرص على «إتاحة نمو مستقبلي»، وتوفير «البنية التحتية والموارد اللازمة» للأعضاء.

وكانت الأكاديمية أعلنت عام 2016 مضاعفة عدد النساء وأفراد الأقليات العرقية في تشكيلتها بحلول سنة 2020، بعد تعرضها لسنوات لانتقادات حادة. وأعلنت الأكاديمية أنها حققت العام الفائت هذين الهدفين.

وضمت الأكاديمية هذه السنة عدداً من النساء أكبر من عدد الرجال في سبع من الفئات المهنية الـ17، الممثلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار. وأوضح البيان أن عدد الأعضاء من الأقليات العرقية بات أكثر من النصف في خمس فئات، بينها فئات الممثلين والمخرجين وكتاب السيناريو.

وشكلت النساء حتى الآن 33% من أعضاء الأكاديمية، في حين كان 19% من الأعضاء من «غير البيض».

وزادت الأكاديمية عدد أعضائها الأجانب ثلاثة أضعاف في السنوات الأخيرة، ومن بين المنضمين الجدد هذه السنة 53% لا يحملون الجنسية الأميركية.

46 % من الأعضاء الجدد نساء، و39% منهم ينتمون إلى الأقليات العرقية، و53% لا يحملون الجنسية الأميركية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news