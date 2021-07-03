الامارات | البدانة.. خطر على المثانة أيضاً

شكرا لقرائتكم خبر عن البدانة.. خطر على المثانة أيضاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الرابطة الألمانية لأطباء المسالك البولية أن السلس البولي يهاجم البدينات بصفة خاصة؛ حيث يرتفع خطر الإصابة بالسلس البولي لدى المرأة، التي يزيد مؤشر كتلة جسمها على 35. وأضافت الرابطة أن البدانة لا تؤدي إلى الإصابة بالسلس البولي الإجهادي فقط، والذي ينتج عن ضعف عضلات قاع الحوض، بل تتسبب أيضاً في الإصابة بفرط نشاط المثانة.

ولمواجهة السلس البولي يتعين على المرأة البدينة إنقاص وزنها، من خلال تعديل نظامها الغذائي، مع المواظبة على ممارسة الرياضة مثل ركوب الدراجات الهوائية والمشي، بينما ينبغي تجنب رياضات الجري والتنس والآيروبكس، لأنها تُزيد من التحميل الواقع على منطقة قاع الحوض، ما قد يؤدي إلى زيادة مشكلات ضعف المثانة.

ومن المهم أيضاً ممارسة تمارين تقوية عضلات قاع الحوض.

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