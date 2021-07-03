الامارات | الرقابة الأبوية.. ضمانة وصول الأطفال إلى الإنترنت بأمان

شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الأبوية.. ضمانة وصول الأطفال إلى الإنترنت بأمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد خبراء ومتخصصون أن الأطفال يحتاجون بعد فترة من استخدام الهاتف الشخصي للأب أو الأم إلى جهاز خاص بهم، مشيرين إلى أن الحاسوب اللوحي يعد مناسباً للأطفال، خاصة أن هناك موديلات مصممة خصيصاً لهم، لكنها لا تكفي، إذ تنبغي الرقابة الأبوية الدائمة.

وأوضح أستاذ الإعلام في معهد التربية الإعلامية، الألماني جونتر أنفانج، أنه تم تصميم أجهزة الحاسوب اللوحية الخاصة بالأطفال، لجعل استخدامها أكثر أماناً للأطفال، على سبيل المثال عن طريق استبعاد تطبيقات معينة، وحظر مواقع الويب، وإعدادات حماية البيانات المبرمجة مسبقاً، فضلاً عن كونها سهلة الاستخدام، ومناسبة بشكل أساسي للعب.

وبالمقارنة مع الأجهزة الخاصة بالبالغين، فإن هذه الأجهزة عادة ما تكون أرخص، لكنها أقل تجهيزاً من الناحية التقنية، أي إنها مزودة بمساحة تخزين قليلة، وكاميرا منخفضة الجودة.

أما إذا أراد العديد من الأشخاص استخدام الجهاز اللوحي نفسه، فيجب أن تكون هناك ملفات تعريف مستخدمين منفصلة للبالغين والأطفال.

من جانبها، قالت مدربة وسائل الإعلام في مبادرة «راقب ماذا يفعل طفلك بوسائل الميديا!» الألمانية، إيرين شولتس، إنه يتعين على الآباء مراقبة الطفل، وعدم الاعتماد على أن الجهاز مخصص للأطفال.

لذا ينبغي ضبط إعدادات الأمان والرقابة الأبوية في الإعدادات، كما ينبغي تعيين محركات بحث معينة، لضمان وصول الأطفال إلى الإنترنت بأمان.

ويجب أيضاً ضبط وقت الشاشة لتحديد فترة الاستخدام؛ إذ ينبغي ألا تزيد مدة الاستخدام على 30 دقيقة في اليوم، بالنسبة للأطفال حتى عمر خمس سنوات، وعلى ساعة واحدة بالنسبة للأطفال من ست إلى تسع سنوات.

وبعد ذلك يمكن للآباء الاتفاق مع الأطفال على مدة أسبوعية للاستخدام. كما ينبغي التحقق من أن الألعاب المثبتة على الجهاز تناسب عمر الطفل.

وتنصح شولتس باستعمال تطبيق غوغل (Family Link)، والذي يمكن استخدامه لعرض تقارير النشاط والتحكم في تنزيل التطبيقات، أو قفل الأجهزة بعد فترة زمنية معينة.

وبالإضافة إلى ذلك، ينصح بتثبيت تطبيق أمان على أجهزة Android، مثل تطبيق برنامج التصفية (JusProg)، والذي يحمي الأطفال من المحتوى غير المناسب لأعمارهم على الإنترنت.

وتوفر أجهزة iOS خيار وضع قيود برمز مخصص لهذا الغرض، ضمن إعدادات Screen Time. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تصفية وإخفاء محتوى الويب غير الملائم في Safari والتطبيقات تلقائياً. ويمكن للوالدين أن يسمحا أو يحظرا مواقع ويب معينة بأنفسهما.

أغطية متينة

ينبغي حماية الجهاز بوساطة الأغطية المتينة والمقاومة للصدمات، إذ تعد الرقاقة الزجاجية مهمة لحماية الشاشة، علماً بأنه عادة ما يتم تصميم الأغطية بحيث يتمكن الأطفال من الإمساك بها بشكل أفضل.

• تطبيقات الأمان تحمي الصغار من المحتوى غير المناسب لأعمارهم على الإنترنت.

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