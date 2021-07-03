الامارات | «صيفنا سعادة» يعود بأنشطة نوعية في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن «صيفنا سعادة» يعود بأنشطة نوعية في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق النسخة الثانية من برنامج «صيفنا سعادة» في 11 يوليو الجاري، وتستمر حتى 19 أغسطس المقبل، متضمنة أربعة محاور رئيسة، هي المبادرات والبرامج المجتمعية، والمبادرات والبرامج العلمية والدينية والثقافية، وبرامج تطوير الذات، والبرامج والأنشطة الرياضية.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة»، تفاصيل النسخة الثانية من البرنامج خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة في مركز عجمان X.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة أحمد الرئيسي، إن البرنامج الذي يحظى برعاية ودعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، حقق نجاحاً لافتاً في النسخة الأولى، مضيفاً «يهدف (صيفنا سعادة) إلى تعزيز مشاركة المجتمع في التنمية المستدامة، ودمج وتمكين مختلف الفئات في بناء المستقبل، ورفع قدرات المشاركين في الجوانب التعليمية والتدريبية، واستكشاف المواهب والطاقات الإبداعية والابتكارية، وتمكين الأسرة من استغلال الموارد المتاحة والاستفادة من الوقت». وشدّد الرئيسي على أن اللجنة المنظمة تضع في تقديرها أهمية الالتزام من جميع المشاركين والمتابعين للفعاليات الصيفية بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها في جميع أرجاء الدولة، امتثالاً لتوجيهات القيادة لسلامة المجتمع وحمايته من خطر «كوفيد-19».

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة علي الشامسي، إن «اللجان العاملة ضاعفت جهودها خلال الفترة الماضية، لوضع الترتيبات الملائمة، وتنفيذ الخطط المقررة، لضمان تحقيق النجاح المطلوب، ورسم السعادة على وجوه الجميع».

وأضاف أن البرنامج لهذا العام يتميز بأنشطة وبرامج نوعية، تخدم وتحقق الأهداف المنشودة منه.

19 أغسطس المقبل، موعد اختتام فعاليات البرنامج.

أحمد الرئيسي: «البرنامج سيواصل استكشاف المواهب والطاقات الإبداعية والابتكارية».

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