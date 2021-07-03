الامارات | بروس سبرينغستين نجم حفلة موسيقية كبيرة مجانية

شكرا لقرائتكم خبر عن بروس سبرينغستين نجم حفلة موسيقية كبيرة مجانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد المغني الأميركي بروس سبرينغستين ليكون أحد نجوم الحفلة الموسيقية الكبيرة التي تقام في نهاية أغسطس في متنزه «سنترال بارك»، للاحتفال بـ«ولادة نيويورك الجديدة» بعد الجائحة، ويشارك فيه أيضاً بول سايمن وجنيفر هادسون، بحسب ما أعلنت بلدية نيويورك، الخميس، في تغريدة عبر «تويتر».

وكان رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، أعلن في مطلع يونيو عن إقامة حفلة موسيقية ضخمة في 21 أغسطس، مع أن أي تأكيد للموعد لم يصدر بعد.

وأوضح منظم الحدث، المنتج كليف ديفيس، يومها أنه يريد جمع ثمانية «نجوم» في حفلة تمتد ثلاث ساعات، يتوقع أن يحضرها نحو 60 ألف شخص في موقع إقامتها، بتذاكر يتوقع أن يكون معظمها مجانياً، على أن تُنقَل تلفزيونياً إلى كل أنحاء العالم.

وكان عازف الروك، البالغ 71 عاماً، والملقب «ذي بوس»، أول نجم يعاود عروضه في برودواي الأسبوع الفائت، بعد توقف بسبب الجائحة، أمام جمهور من الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

أما المغني والملحن الأميركي بول سايمن (79 عاماً)، فكان يُفترض أن تكون جولته عام 2018 وداعية، وبمثابة اعتزال للحفلات.

وتعتبر جينيفر هادسون «الأصغر» سناً بين الأسماء الثلاثة التي أعلنت عنها بلدية نيويورك. وتؤدي المغنية والممثلة البالغة الـ39 دور أريثا فرانكلين في فيلم «ريسبكت»، الذي تبدأ عروضه السينمائية في أغسطس، وهو يشكّل تحية لـ«ملكة موسيقى السول» التي توفيت عام 2018.

8 نجوم في حفل سيمتد 3 ساعات ويتوقع أن يحضره 60 ألف مشاهد.

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